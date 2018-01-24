科技股亮眼 標普、納指創歷史新高 數位貨幣大幅反彈

Netflix 漲約 10%，但藍籌股走勢各異。美元指數跌超 0.2%。美油三年來首次收於 64 美元上方，金價漲至 1340 美元上方。數位貨幣較日低大幅反彈，比特幣跌破 1 萬美元後拉漲超 1000 美元。

股市

標普 500 指數收漲 6.16 點，漲幅 0.22%，報 2839.13 點。道瓊斯工業平均指數收跌 3.79 點，跌幅 0.01%，報 26210.81 點。那斯達克綜合指數收漲 52.26 點，跌幅 0.71%，報 7460.29 點。

昨日公布亮眼財報後，今日 Netflix 收漲近 10%。

富時泛歐績優 300 指數收漲 0.09%，報 1582.47 點。歐洲 STOXX 600 指數收漲 0.17%，報 402.81 點，創 2015 年 8 月 5 日（當天收於 403.93 點）以來收盤新高。

德國 DAX 30 指數收漲 0.71%，突破 2017 年 11 月 3 日收盤位、刷新收盤紀錄高位至 13559.60 點，使得 2018 年迄今漲幅擴大至 4.97%。法國 CAC 40 指數收跌 0.12%，報 5535.26 點。英國富時 100 指數收漲 0.21%，報 7731.83 點。

商品

WTI 3 月原油期貨收漲 0.90 美元，漲幅 1.42%，報 64.47 美元 / 桶。布蘭特 3 月原油期貨收漲 0.93 美元，漲幅 1.35%，報 69.96 美元 / 桶。

LME 期銅收跌 2.1%，報 6923 美元 / 噸，創 2017 年 12 月 20 日以來收盤新低，也是 2018 年以來首次失守 7000 美元 / 噸整數位心理關口。LME 期鉛收跌 0.4%，報 2610 美元 / 噸，一度刷新 2011 年 8 月份以來盤中高位至 2636.50 美元 / 噸。

LME 期鋁收跌 0.9%，報 2229.50 美元 / 噸。LME 期鋅收跌 0.1%，報 3412 美元 / 噸。LME 期鎳收漲 0.7%，報 12850 美元 / 噸。LME 期錫收跌 0.2%，報 20710 美元 / 噸。

債市

美國 10 年期基準公債殖利率跌 3.9 個基點，報 2.6242%，脫離周一所創 2014 年 7 月 3 日（盤中最高 2.6868%）以來盤中最高位 2.6685%。

30 年期美債殖利率跌 2.5 個基點，報 2.9025%。兩年期美債殖利率跌 2.8 個基點，報 2.0445%，脫離周一所創 2008 年 9 月 29 日（當天高位在 2.1042%）以來盤中高位 2.0774%。五年期美債殖利率跌 4.2 個基點，報 2.4188%。

『新聞來源／華爾街見聞』