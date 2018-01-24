瘋狂的美股：連最「膽小」的散戶都開始入場 華爾街剛開年就上調美股目標價

摘要：美股的繁榮吸引了當年被金融危機嚇壞的千禧一代。面對欣欣向榮的股市，距上次確定目標價不到兩個月，美銀美林就上調美股目標價，但也有機構指出，如今的瘋狂意味著本輪牛市已到最後階段。

開年以來，全球股市齊漲，美股尤其表現優異。

一再沖高的美股吸引了當年被金融危機嚇壞的千禧一代入場，也吸引了全球資金湧入。

不過，面對瘋漲的美股，華爾街卻有些措手不及，美銀美林不到兩個月將今年標普 500 的目標價由 2800 點提高到 3000 點。

被金融危機「嚇怕」了的千禧一代開始入場股市

面對越來越牛的美股，美國年輕人們終於忍不住心中的衝動，開始進場股市。

在去年 Bankrate 進行的一項調查中，僅有大約 13% 的千禧一代願意投資股市。不過，市場動向正在發生變化。

據 BlackRock 周二發布的統計，2017 年，投資 ETF 的千禧一代已經達到 42%。2016 年時，這一比例僅有 33%。

美國千禧一代（1980 至 1999 年出生的人）往往被視作是最保守的投資者：他們中很多人還有助學貸款的重擔，剛剛參加工作，薪水也並不高，對股票這種高風險的投資往往敬而遠之。

資金瘋狂湧入股市 樂觀情緒高漲

華爾街見聞主編精選文章《2018 年大戲的第一幕：全球「股瘋」！》曾提到，開年以來，除了個別幾個交易日小幅調整之外，包括美股在內的全球主要股指均在上漲。

對華爾街的交易員們來說，去年的聖誕節可以說是這些年來最忙碌的聖誕節了。不少華爾街的交易員坦言，除了聖誕節當天，幾乎整個假期都在加班加點，忙着接客戶的電話，回復客戶的郵件。

湧入股市的資金大部分來自機構。

據美國銀行集團統計，截至上周三，在過去四周內，全球湧入股市基金的資金達到了創紀錄的 580 億美元，其中絕大多數進入了美股。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 稱，投資人爭相進入股市，是受到了一種「害怕錯過」（fear of missing out）的心理驅使。

標普 500 指數 1 月的年化回報率為 133%，意味著按照此速度計算，今年年終，標普 500 將站上 6220 點。正是這種瘋狂，讓投資人集體患上「害怕錯過」症候群，令資金大量湧入股票基金。

投資者的樂觀情緒也與日俱增。CNBC 兩天前的專業新聞編輯調查顯示，投資者對股票市場的樂觀水平達到了 1987 年股災前的最高值，66.7% 的投資者看漲，看跌的只有 12.7%，兩者差距為 1986 年 4 月以來最大。

華爾街不到兩個月就提高目標價，美股或已進入本輪牛市「最後階段」

對猛漲的美股，華爾街始料未及。

去年年底華爾街各大投行在做新年策略展望時，大多將標普 500 的目標價定在 2800 點附近，而如今，開年僅三周，標普 500 就已經漲破 2800 點。

周二，美銀美林將去年 12 月初確定的 2800 點目標價提高到 3000 點。

從長期來看，美銀美林依然看好美股，該投行預計，標普 500 將在 2025 年底上漲到 3500 點。

不過，美銀美林也強調，如今美股的瘋漲意味著美股已經進入本輪牛市的最後階段。

在資產管理公司 GMO 聯合創始人、華爾街傳奇投資者 Jeremy Grantham 看來，如今的股市或已處在融漲期（melt-up）。

所謂融漲是指，投資者由於不想錯過股市上漲機會而蜂擁入市，而不是出於基本面的因素進行價值投資，從而導致股價出現急劇提升。

Grantham 在 2000 年和 2008 年美股泡沫破滅前洞察先機而名聲鵲起。如今，他再次警告，雖然目前尚未出現泡沫破裂的預警信號，但未來六個月到兩年中，出現融漲期的機率超過 50%；一旦融漲發生，泡沫破裂的機率或將超過 90%，股市可能下跌 50%。



『新聞來源／華爾街見聞』