美股盤中─Nasdaq創新高點 道瓊狹幅整理

Netflix 公司訂戶成長較預期強勁，其股價上漲，支撑了 Nasdaq 指數週二創新高點。

該大型影音串流公司週一說，訂戶增加了 833 萬戶，大幅高於預估的 639 萬戶。Netflix 股價大漲 11.1%，公司市值首度超過 1000 億美元。

道瓊與 S&P 500 中場小幅上揚，但亦創新高點。

台北時間 00:37

瓊工業平均指數上漲 1.16 點至 26215.76。

Nasdaq 指數上漲 44.42 點或 0.60% 至 7452.46。

S&P 500 指數上漲 6.36 點或 0.22% 至 2839.33。

分析師說，過去 18 個月，由企業獲利推升的美國及海外股市多頭市場，預期將能持續。目前為止，股市對企業季報的反應良好。

第四季財報季初期表現良好。週二為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，72% 獲利高於預期，80% 銷售高於預期。

分析師說，企業獲利預期自 2016 年初的 6 年低點上升，2018 年當能加速，股市動能依舊強勁。

政府關門三天已告結束，華爾街亦注意華盛頓局勢。週一，參院達成了臨時協議，維持美國政府運作至 2 月 8 日。該消息支撑道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 創新歷史高點。

參院週一以 81 票對 18 票通過了臨時支出法案，眾院隨後亦通過該法案，並由川普總統簽署。

今年開年，股市表現強勁，1 月，三大主要指數上漲至少 6%，擴大 2017 年的強勢漲幅。

分析師說，美國股市的漲勢可能尚未結束。稅改法案可望帶動股市大幅上漲。場外仍有大量現金，若一直持有現金，投資人可能感覺愚蠢。