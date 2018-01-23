AppWorks新創團隊總估值破10億美元 跨越合體獨角獸門檻

之初創投 AppWorks 今 (23) 日發表 2017 年終總回顧，校友生態系中 323 家活躍新創的總估值在 2017 年達到 16 億美元，年增 75%，跨越合體獨角獸的門檻，企業加總營業額來到 4.3 億美元，年增 57%，且 AppWorks Funds 創投基金今年初將完成 1 億美元的 3 輪募集，支持新創的資本將大增 1.6 倍。

AppWorks 表示，經過 7 年的努力，校友生態系中 323 家活躍新創的總估值，在去年突破 10 億、來到 16 億美元，較 2016 年大幅成長 75%；且企業加總營業額來到 13 億美元，較 2016 年成長 65%；員工數也達到 5696 位，較 2016 年成長逾 5 成；累積募資金額也已達到 4.3 億美元。

由 AppWorks 經營的亞洲最大加速器 AppWorks Accelerator (之初加速器)，近年來持續將觸角伸展到海外，在去年的第 14 屆與 15 屆團隊中，國際團隊占比約 56%，其中包含東南亞團隊與首次加入的韓國新創團隊。

AppWorks 指出，目前生態系中共有 323 家團隊，專精領域包括電商、FinTech、物聯網、人工智慧 (AI) 與共享經濟等，其中，來自新加坡、經營現金回饋網站的 ShopBack 去年成功登陸泰國，事業版圖橫跨新、馬、菲、台、印尼、泰國等東南亞 6 國，年交易額突破美金 2.2 億元，同時也順利完成美金 2,500 萬的融資，今年可望前進澳洲。

經營民宿訂房平台、以成為第 2 個 Airbnb 為目標的 AsiaYo，在站穩台灣與日本後，去年正式進軍韓國與泰國市場，去年共計服務 20 萬名客人、訂房數突破 60 萬，且先前也與日本樂天集團 Rakuten LIFULL STAY 結盟，盼能為台日旅客帶來更豐富的住宿選擇。

此外，專注經營成效式廣告服務、並為客戶提供精準行銷策略的 COMHERE，績效與收益均相當出色，因此獲威盛集團旗下全達國際以 600 萬美金高價收購，未來也將與全達旗下的藍新支付串連，發揮更大影響力。

AppWorks 表示，繼 Fund I 與 Fund II 之後，AppWorks Funds 創投基金今年初將完成 1 億美元的 AppWorks Fund III 募集，屆時藉以支持新創的資本將大幅成長 160%，可從種子輪一路投資到 B 輪。