繼中國之後 俄羅斯也考慮參與沙烏地阿拉伯阿美IPO

摘要：俄羅斯直接投資基金投資總監 Kirill Dmitriev 在達沃斯論壇間隙稱，「和中國夥伴一樣，俄羅斯養老基金也對沙烏地阿拉伯阿美 IPO 抱有很大的興趣。」

據路透社，俄羅斯養老基金正在考慮當沙烏地阿拉伯阿美（Saudi Aramco）首次公開募股時進行投資，以加強兩國關係。

俄羅斯直接投資基金（Direct Investment Fund）投資總監 Kirill Dmitriev 周二在達沃斯世界經濟論壇間隙接受路透採訪時表示，俄羅斯和沙烏地阿拉伯應當在石油政策上開展長期合作：

和我們的中國夥伴一樣，俄羅斯養老基金也對沙烏地阿拉伯阿美 IPO 抱有很大的興趣。

去年春季，有消息稱中國將成立一個包括國有大型石油公司、銀行和主權財富基金在內的財團，作為沙烏地阿拉伯阿美 IPO 的基石投資者。

Kirill Dmitriev 拒絕透露其所考慮投資的具體基金和數額。

俄羅斯石油部長 Alexander Novak 去年 10 月曾表示，歡迎沙烏地阿拉伯阿美上市。當時他還稱，不清楚俄羅斯投資者會否參與沙烏地阿拉伯阿美上市。

沙烏地阿拉伯能源部長、沙地阿美董事長法利赫（Khalid Al-Falih）去年曾表示，預計沙烏地阿拉伯阿美 IPO 能在 2018 年下半年實現。不過，也有傳聞稱該計劃可能會推遲到 2019 年。

市場分析稱，除了投資者對沙烏地阿拉伯官方給出的 2 兆美元估值存在分歧之外，沙烏地阿拉伯阿美最終的上市地點至今懸而未決。一些分析師認為，沙烏地阿拉伯推遲這家國有公司上市，可能是認為油價依然低迷。

媒體還一度曝出沙烏地阿拉伯阿美管理層正考慮 IPO 的替代方案，比如向中國等私營投資者私下轉讓股份。

《華爾街日報》去年 10 月的一篇文章分析稱，如果沙烏地阿拉伯阿美放棄 IPO 計劃，油價漲勢可能會失去支撐。

諮詢機構 Rapidan Group 總裁 Robert McNally 稱，市場依然認為沙烏地阿拉伯阿美 IPO 計劃是油價上漲的一個推手。只要推進 IPO 計劃，那麼沙烏地阿拉伯就幾乎別無選擇，只能通過減產來防止油價下跌，甚至在必要情況下不惜單方面行動來達到這一目的。否則難以支撐其數兆美元的高估值。

俄羅斯和沙烏地阿拉伯已經在聯手削減石油產量。OPEC 層稱，他們的目標是油價能回升到五年均值。

伴隨著這種判斷，如今市場已經有人看多到 100 美元了。而就在半年前，油價還在 45 美元一線徘徊，60 美元看起來都遙不可及。

能源諮詢機構 Energy Aspects 近日表示，除了美國頁岩油以外的新增產量的下降，可能將推升布蘭特原油期貨價格在明年短暫攻破 100 美元。

實際上，去年底獨立能源分析師 Aristofanis Papadatos 就曾高喊，未來幾年 WTI 原油可能回到 100 美元 / 桶的水平。

『新聞來源／華爾街見聞』