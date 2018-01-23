【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到電子權值股持續強勢之下，使得電子期再度上漲，終場加權指數上漲 21.65 點，持續站穩 11200 點大關，成交量能維持在千億元水準之上，技術面上持續呈現多頭格局，而外資在現貨部分買超 51.63 億，合計三大法人現貨淨買超 52.45 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國國會在週一通過了臨時性政府預算案，快速結束了美國政府關門問題，共和黨領導人承諾在下個月之前研議年輕移民的保護法案，才獲得民主黨對預算案的支持，確保政府能運作至 2 月 8 日，另外，媒體揭露 Trump 的一兆美元基建計劃草案，當中有四分之一將用於農村，美股指數受到政策和企業財報激礪反彈強漲，然而美元表現仍弱，英鎊期貨站上 14000 點大關。

《國際商品市場焦點分析》

美國頁岩油商趁油價高漲之際擴大產出，為近期油價增添壓力，不過美國及全球股市多頭走勢強勁，加上美元於低檔整理，同時沙烏地阿拉伯能源部長表達希望延長減產協定的意願，油價因此反彈收高；美國政府關門並未對金價造成太大影響，美元指數依舊持穩於 90 點之上整理，美債殖利率飆高，同時全球股市多頭削減避險誘因，均限縮了金價的上檔空間。

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