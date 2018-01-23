【永豐期貨】台指選擇權盤後－熱錢持續湧入台股 連八紅兵臨11300

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 3 點至 11225 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 28.11 點，電子期逆價差擴至 - 1.1 點，金融期逆價差擴至 - 4.7 點。現貨部分，三大法人買超 52.26 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3475 口至 10706 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3604 口至 38665 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 8463 口至 379 口。

週一美股四大指數不受政府關門鬧劇影響同創歷史新高，且美元指數周一創 3 年收盤新低價，加權指數早盤開高後續創 28 年新高，台積電開高走高收盤大漲 4.5 元續創歷史新高，日 K 連六紅帶領台股接連創高，加上鴻海與台塑化同步創下近期收盤新高，台幣盤中更是一度大升 3 角顯見外資買盤積極回流，但金融指數連四天拉回一度拖累指數盤中翻黑，然而尾盤大單再度敲進電子權值股拉升指數，終場加權指數上漲 21.65 點至 11253.11 點，成交量能 1580.96 億，較前一日增加 75.16 億。技術面來看，週二日 K 連八紅且連七日創下波段新高，但現階段股價與多條均線乖離率也同創波段新高，且過往慣例日 K 連八紅也往往出現小波段轉折，雖國際股市持續創高有利多方續攻，但需留意指數創高後可能面臨技術面過熱修正之壓力，操作上仍不宜過度追高。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11400 點，賣權集中在 11000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11400 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.74 降至 1.7，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.87% 升至 10%，賣權平均隱含波動率由 12.41% 降至 12.22%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。