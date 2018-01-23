騰訊或攜手永輝投資家樂福中國 已初步達成戰略合作

據家樂福剛剛(1月23日)發布的公告，家樂福與騰訊(00700-HK)就在中國展開戰略業務合作簽署初步協議，騰訊與永輝(601933-CN)可能投資家樂福中國。

公告中稱，家樂福與騰訊和永輝簽署了一份對家樂福中國潛在投資意向的條款清單。潛在的投資將利用家樂福的全球零售知識，騰訊的技術優勢和永輝的業務知識，特别其是對生鮮産品的深入了解。此次投資完成後，家樂福仍將是家樂福中國的最大股東。

早在2015年4月，家樂福就已于騰訊展開初步合作，在其中國分公司旗下店鋪全面普及移動支付技術。公告稱，騰訊將進一步在家樂福生態系統中推廣微信、微信支付、雲計算等其他服務，并在自身社交平台上發展配套的零售服務。

作為全球第二大零售商，家樂福曾在去年8月發布盈利預警。中國業務銷售額在2017年上半年同比下挫6.0%，目前來看銷售額萎縮的趨勢并未扭轉。

稍早公布的2017年三季度數據顯示，法國和亞洲市場銷售額均出現下滑，其中，中國的銷售額同比下滑4.6%。

此前有媒體報道稱，去年7月新上任的CEO Alexandre Bompard將在1月23日(即今天)公布家樂福的轉型計劃。

法國著名商業雜志Capital在去年12月20日甚至報道稱，家樂福已聘請三家投行研究出售中國業務的方案，但據路透、第一財經等媒體，家樂福随後即否認了這一說法，稱信息并不真實。

家樂福在1995年進入中國大陸市場。官網信息顯示，截至2013年年底，家樂福在中國73個城市開設了236家大型綜合超市。中國業務在家樂福集團營收中占5%的比重。

來源：華爾街見聞

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