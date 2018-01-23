日本央行維持貨幣政策不變 小幅上調經濟及通膨預期 日元走高

1 月 23 日周二，日本央行公布 1 月利率決議，維持政策利率 - 0.1% 不變，10 年期公債殖利率目標繼續維持在零附近。

在季度經濟與物價展望中，日本央行對 2017、2018、2019 財年的經濟增速預期區間有小幅上調，2018 財年的通膨預期區間亦有小幅上調。

截至去年第三季，受益於出口轉好和資本支出強勁，日本已經實現連續七個季度的經濟擴張。但通膨依舊未能達到目標，延後撤出寬鬆刺激措施的時機。

市場並未預計日本央行在此次會議上會對利率做出調整。儘管聯準會已經開啟貨幣政策正常化道路，歐洲央行和英國央行也有類似的逐漸撤出寬鬆的傾向，但日本央行不大可能在本次會議上較快行動。

現任日本央行行長黑田東彥的任期將在今年 4 月結束，分析觀點多認為日本首相安倍晉三將繼續提名黑田東彥為下一任行長。

美元 / 日元周三晨間在 110.9 水平波動。隔夜由於美國參議院對臨時支出法案的投票推升美元，日元小幅下跌至 111.2 水平。

消息公布後，日元短線小幅走高。

10 年期日債殖利率現穩定在 0.08% 下方。

上一期的季度經濟與物價展望中，日本央行預計 2018 財年實際 GDP 增長為 1.4%，通膨預期 1.4%。而日本政府對 2018 財年的增速預測為 1.8%。

日本央行的政策目標始終是 2% 的通膨，儘管通膨狀況持續轉好，但目前核心 CPI 的增速仍然僅有 0.9%，進一步剔除能源的核心 - 核心 CPI 增速更是僅有 0.3%。

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『新聞來源／華爾街見聞』