日本去年連鎖便利店銷售額較前年增1.8% 創新高

共同社報導指出，新出爐的統計數據顯示，2017 年日本便利商店銷售額創新高。日本特許經營協會週一 (22 日) 公布的 2017 年 8 家主要連鎖便利店所有店舖銷售額為 10.6975 兆日圓，較 2016 年增加 1.8%，並創下新高。因以連鎖店巨頭為主新設店舖增多，加之便當及副食等帶回家食用的商品暢銷，每人每次購物的平均消費額有所增長。



扣除新設店舖及關店的影響，現有店舖銷售額 3 年來首次減少 0.3%，為 9.4738 兆日圓。便利店與超市、藥妝店等的競爭愈發激烈。2017 年 10 月颱風登陸等惡劣天氣導致顧客減少，現有店舖全年顧客數減少了 1.8%。



截至 2017 年 12 月底止，便利商店店舖數大幅增長 3.2% 達 5.5322 萬家。不過，全家便利商店推動了關閉與「Circle K」及「Sunkus」合併後的虧損店舖，店舖數有所減少。



同時公布的 2017 年 12 月份所有店舖銷售額為 9,255 億日圓，較 2016 年同期增長 1.9%。現有店舖的銷售額減少 0.3% 至 8,204 億日圓。



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