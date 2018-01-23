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Uber CEO：飛行汽車將在十年內問世
※來源：華爾街見聞

Uber CEO預言，飛行汽車將在十年內問世。(圖：AFP)
Uber CEO預言，飛行汽車將在十年內問世。(圖：AFP)

摘要：Uber CEO 表示，飛行汽車實現的速度會比大家想象得更快，將在 10 年之內實現。經歷了頗為波折的一年之後，他也承認，儘管公司運轉良好，但盈利仍是 Uber 最讓人擔心的部分。

儘管 Uber 是繞不過的話題，不過 Khosrowshahi 首次歐洲亮相讓人印象最為深刻的卻是飛行汽車的預言。

作為擔任 Uber CEO 以來首次在歐洲亮相，Dara Khosrowshahi 本周一出席了在慕尼黑舉行的 DLD 大會。

他表示，飛行汽車實現的速度會比大家想象的更快，將在 10 年之內實現：「未來將有人在達拉斯附近的上空飛行。」

不過對於正在研發的自動駕駛技術，Khosrowshahi 認為還有許多工作要做，比如每個城市的完整 3D 地圖、更便宜的傳感器技術等，要完全實現自動駕駛出租車仍需要 10 至 15 年的時間。

作為全球出行巨頭，Uber 正在緊鑼密鼓地打造自己的飛行汽車。

去年 11 月 Uber 與美國宇航局簽署協議，將在 2020 年前研發出一款飛行出租車，該項目的目標是打造一個垂直起落的汽車交通網路。

Uber 還宣稱，洛杉磯成為達拉斯 - 沃斯堡之後，第二座進行空中交通服務測試的美國城市。杜拜則是 Uber 第一個全球合作對象。

Uber 盈利仍是最大問題

經過性別歧視、CEO 醜聞、隱瞞駭客盜取用戶數據等事件，Uber 在去年經歷了頗為波折的一年。

不久前，Uber 終於同意向軟銀領導的投資者集團出售股份，然而估值卻大幅折價了 30%，Uber 也拱手讓出了全球第一大獨角獸的寶座。

在談到 Uber 時，Khosrowshahi 承認，目前盈利仍是 Uber 最大的一個問題：「公司運轉地出人意料的好，但是盈利部分的表現卻並不好。」

過去兩年 Uber 凈虧損呈不斷擴大的趨勢。據媒體報導，Uber 去年第三季凈虧損達到 14.6 億美元，較第二季環比擴大了 38%。

此外在談到德國市場時，Khosrowshahi 強調公司正在與監管者密切合作，不過他同時也反對過度監管，一些過度監管規定並不利於商業。

除了叫車業務，Uber 的送餐業務 UberEats 的野心也很大。Khosrowshahi 在論壇上表示，UberEats 今年將成為全球最大的送餐服務公司。去年 9 月，UberEats 就宣布已在 25% 的城市盈利。

 

 

『新聞來源／華爾街見聞』

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