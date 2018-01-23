Uber CEO：飛行汽車將在十年內問世

摘要：Uber CEO 表示，飛行汽車實現的速度會比大家想象得更快，將在 10 年之內實現。經歷了頗為波折的一年之後，他也承認，儘管公司運轉良好，但盈利仍是 Uber 最讓人擔心的部分。

儘管 Uber 是繞不過的話題，不過 Khosrowshahi 首次歐洲亮相讓人印象最為深刻的卻是飛行汽車的預言。

作為擔任 Uber CEO 以來首次在歐洲亮相，Dara Khosrowshahi 本周一出席了在慕尼黑舉行的 DLD 大會。

他表示，飛行汽車實現的速度會比大家想象的更快，將在 10 年之內實現：「未來將有人在達拉斯附近的上空飛行。」

不過對於正在研發的自動駕駛技術，Khosrowshahi 認為還有許多工作要做，比如每個城市的完整 3D 地圖、更便宜的傳感器技術等，要完全實現自動駕駛出租車仍需要 10 至 15 年的時間。

作為全球出行巨頭，Uber 正在緊鑼密鼓地打造自己的飛行汽車。

去年 11 月 Uber 與美國宇航局簽署協議，將在 2020 年前研發出一款飛行出租車，該項目的目標是打造一個垂直起落的汽車交通網路。

Uber 還宣稱，洛杉磯成為達拉斯 - 沃斯堡之後，第二座進行空中交通服務測試的美國城市。杜拜則是 Uber 第一個全球合作對象。

Uber 盈利仍是最大問題

經過性別歧視、CEO 醜聞、隱瞞駭客盜取用戶數據等事件，Uber 在去年經歷了頗為波折的一年。

不久前，Uber 終於同意向軟銀領導的投資者集團出售股份，然而估值卻大幅折價了 30%，Uber 也拱手讓出了全球第一大獨角獸的寶座。

在談到 Uber 時，Khosrowshahi 承認，目前盈利仍是 Uber 最大的一個問題：「公司運轉地出人意料的好，但是盈利部分的表現卻並不好。」

過去兩年 Uber 凈虧損呈不斷擴大的趨勢。據媒體報導，Uber 去年第三季凈虧損達到 14.6 億美元，較第二季環比擴大了 38%。

此外在談到德國市場時，Khosrowshahi 強調公司正在與監管者密切合作，不過他同時也反對過度監管，一些過度監管規定並不利於商業。

除了叫車業務，Uber 的送餐業務 UberEats 的野心也很大。Khosrowshahi 在論壇上表示，UberEats 今年將成為全球最大的送餐服務公司。去年 9 月，UberEats 就宣布已在 25% 的城市盈利。

『新聞來源／華爾街見聞』