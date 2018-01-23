國營油企貪腐案 越南重判交通部長和老董 很有習大大狠勁

越南河內市人民法院開庭審理一宗國營石油企業重大貪腐案 2 星期後，周一 (22 日) 對 22 名涉案官員宣判，其中越共中央政治局前委員丁羅升被判 13 年監禁，他是越南數十年來被起訴的最高級官員。

此外，國營石油建設總公司前董事長兼總經理鄭春青被判終身監禁。鄭春青曾潛逃德國，其後據報被越南特工在德國逮捕及押回國受審，事件曾引起兩國的外交風波。觀察家指越南現正仿效中國大力打擊貪污。

《星島日報》報導，這次被判刑的 22 名官員，被控涉及越南國家油氣集團與石油建設總公司兩家國企的貪腐案件，造成該國近 1200 億越南盾的經濟損失。其中，包括丁羅升在內的 12 人被控「故意違反國家經濟規定造成嚴重後果罪」；8 人被控違反「財產貪污罪」；石油建設總公司前董事長兼總經理鄭春青與另 1 人被指控同時違反這 2 項罪名。

河內市人民法院周一上午對此案作出宣判，判處丁羅升 13 年監禁。鄭春青判處終身監禁，其餘 20 名被告被判處 2 年 6 個月緩刑至 22 年監禁不等。

現年 58 歲的丁羅升曾任越南交通部長，並於 2016 年初當選越共十二大中央政治局委員，隨後被任命為胡志明市市委書記。他被控在 2009 年至 2011 年擔任國家油氣集團常委書記期間，未盡相關責任造成集團營業損失慘重。他在去年 5 月被越共中央委員會削職，免去中央政治局委員與胡志明市市委書記職務，其後被停止黨籍與國會代表資格，並遭警方逮捕。

他屬於越共少壯派，曾是一名有博士學位的 60 後政壇明星。越南檢方指控，丁羅升在執掌越南國家油氣集團期間對下屬越南油氣安裝股份總公司經營不善、侵吞公款等現象負有主要責任。

現年 52 歲的鄭春青在 2007 到 2013 年擔任越南石油建設總公司董事長，他離開該公司後經歷多個重要職務，陷入醜聞時，擔任後江省人委會副主席兼國會代表。醜聞曝光，先後被取消國會代表資格，還被開除越共黨籍。

鄭春青在 2016 年被人拍得駕駛一輛掛着政府車牌的漂亮凌志汽車，引起貪污傳言。他事先得知將被逮捕起訴，於同年 9 月潛逃德國，越南公安隨後發布國際通緝令。鄭春青潛逃德國 10 個月後，越南公安部去年 7 月底發出通報指出，他已回國向公安部調查機構投案。不過，德國卻指控越南特工去年在柏林一個公園內綁架鄭春青，將他押回國，違反了德國法律與國際法。但越南當局堅稱他是自願回國，此事造成越、德兩國關係緊張。

鄭春青被控的「財產貪污罪」最高刑罰是死刑，他周一雖被判終身監禁，但周三 (24 日) 將面對另一宗「財產貪污罪」案件審訊，被指侵吞了 62 萬美元公款，可能會被判死刑。此案涉及 46 名被告，包括多名前銀行人員。

德國外交部發言人表示，德國、法國、歐盟和美國外交官員可以觀察這宗案件的審訊，德國注視到鄭春青沒有被判死刑。發言人表示對媒體和鄭春青的德國律師不獲准旁聽審訊感到遺憾。

越共總書記親中派阮富仲現正展開前所未見的打擊貪污行動，重點打擊越南國家油氣集團 (PetroVietnam) 及銀行業的貪污問題。觀察家指越南的打貪行動是仿效中國國家主席習近平，但荷蘭萊頓大學越南專家倫敦表示，越南的打貪行動被利用作對付異己的手段。