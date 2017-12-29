越南的瘋狃及科技股的強彈－2017年亞股令人驚艷

今年的亞洲股市表現超強，即使用最聳動的「飆漲」、「狂升」來形容都不為過。

據《彭博》報導，2017 年亞洲股市漲幅接近 30%，領先歐美股市的幅度，更勝 2003 年及 2009 年。其中，印度、印尼和南韓等國家的股市創下歷史新高，同時，如果考量到企業的豐厚利潤，當前的估值，仍多低於全球其他地區。更特別的一點，這麼好的成績，是在北韓局勢緊張、中國去槓桿及日元走升的背景下達成的。

即使如此，也是有相對的贏家及輸家。而 2017 年亞股的主要特色包括：

科技股大漲

MSCI 亞太指數已經寫下新高，超越了 2007 年高點，騰訊、阿里巴巴及三星的帶領下，科技股年度漲幅達到驚人的 54%，也是 8 年來最高。

科技股 (圖表取自彭博)

邊境市場竄起

如果以百分比來看，今年亞洲漲幅榜首是個邊境市場 (frontier market)－越南。在國有企業出售及上市的推升下，越南股市規模過去 1 年大漲 1 倍，而越南證交所指數也強升 47%。

亞股邊境市場表現 (圖表取自彭博)

已開發市場

若論為股東創造的財富，那麼要看的將是先進市場香港及日本，兩地加總共增加了 2.5 兆美元的市值。恒生指數上漲了 36%，騰訊的飆升成了重大助力，而東京證交所指數也強升 20%，助日股重回 1991 年以來的高點。

港股日股強升 (圖表取自彭博)

中國表現兩極化

在中國，由於去金融槓桿的衝擊，上證指數僅上升 6.2%，在亞股相對疲弱。而漲勢尤其集中在大型股，中小板相對無表現。

另一方面，全年僅有的兩個下跌的市場，是巴基斯坦股市和寮國股市。巴基斯坦的卡拉奇證交所 100 指數下跌 16%，而僅由 2 支成份股組成的寮國證交所綜合指數則下挫 1.6%。