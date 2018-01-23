分析員﹕港股將高開 支持位32000點

美國三大指數又再次高收，道瓊斯指數企穩26200點，市場人士預期大市今日可以高開，支持位進一步上移至32000點。

道瓊斯指數收市報26214點，升143點或0.6%，標準普爾指數收市報2833點，升23點或0.8%，納斯達克指數收市報7408點，升72點或1%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7715點，跌15點或0.2%，德國DAX指數收市報13463點，升29點或0.2%，法國CAC指數收市報5542點，升15點或0.3%。

港股在美預託證券(ADR)普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報86.74元，較本港收市價高出2.1%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報12.43元，較本港收市價高出0.7%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.57元，較本港收市價高出1%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報25.97元，較本港收市價高出0.3%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.92元，較本港收市價高0.8%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，大市今日將會高開，又指出目前大市支持位上移至32000點。

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