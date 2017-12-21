串流影音里程碑！Netflix訂閱數直逼全美有線電視用戶

摘要：隨著越來越多的美國家庭告別電視機，串流影音業正迎來「里程碑」時刻。普華永道的最新調查顯示，有 73% 的受訪者訂閱付費有線電視，同時有 73% 的受訪者訂閱了 Netflix，這意味著兩者的用戶數量幾乎打成平手。

普華永道的最新調查報告顯示，隨著美國傳統有線電視訂閱人數的不斷下降，Netflix 的訂閱用戶數已逼近全美有線電視用戶人數。

報告統計，73% 的受訪者訂閱付費有線電視，少於去年的 76% 和前年的 79%，呈繼續下滑趨勢；73% 受訪者表示他們訂閱了 Netflix，這意味著兩者的用戶數量幾乎平手。

與此同時，那些擁有寬頻網路和電腦，但是可能沒有有線電視的「斷線族」（cord-cutters）、「切線族」（cord-shavers）和「無線族」（cord-nevers）正在迅速增加。

報告顯示，在付費給有線電視的用戶中，上述「三族」的占比，從 2015 年的不到四成，迅速增加到了 2017 年的 54%。

圖片來源：普華永道

「斷線族」（cord-cutters）是指那些完全取消付費有線電視訂閱的人；

「切線族」（cord-shavers）是指那些只保留少數幾個電影頻道訂閱的人；

「無線族」（cord-nevers）是指那些從沒有訂閱有線電視的人，通常更加年輕，大部分是千禧一代。

另外一個值得注意的現象是，儘管串流媒體的爆發式成長存在於各個年齡層，不過 50 歲以上族群的表現尤為突出。

普華永道此次報告共訪問了近 2000 名 18 至 59 歲的調查者。四個年齡層中，50 至 59 歲的增速尤為驚人，從網路上獲得電視內容的比例，從去年的 48% 迅速成長到今年的 63%。

圖片來源：普華永道

不過，要在競爭激烈的串流媒體領域占據一席之地並非易事。

比如，有時，過多的選擇也會成為一種負擔。報告指出，在停止訂閱的理由中，有 29% 的被調查者選擇了「沒有充分使用」，排名第一。相比之下，付費有線電視就提供了更加輕鬆和高效的觀看過程。

而要獲取觀眾的忠誠度，最關鍵的就是擁有自己的品牌知名度。

普華永道認為，雖然獨家和原創節目可能會暫時地吸引用戶，但並不意味著一定能獲得品牌忠誠度。對於用戶們來說，他們更加願意使用那些已經擁有獨特內容的串流媒體品牌。

那麼傳統有線電視真的日薄西山了嗎？

至少在體育賽事領域，付費有線電視還有自己的優勢。調查中，有 81% 的體育迷訂閱了付費有線電視；在這些人中，有高達 91% 的人是為了觀看體育賽事而訂閱的。

『新聞來源／華爾街見聞』