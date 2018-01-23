凱富能源(00007-HK)就攀寶沸石科技交易採取法律行動

凱富能源(00007-HK)就2016年河北攀寶沸石科技有限公司45%股權和承包經營權的交易金錢問題採取法律行動。

凱富能源於2016年9月根據持有河北攀寶沸石科技有限公司45%權益和承包經營權的張玲與翁濤及嵇海林所簽訂的協議書和相關法律文件，公司全資附屬公司廣東凱富能源有限公司(持有河北攀寶沸石科技有限公司55%股權)有條件同意張玲以2億元人民幣的代價將其所持有河北攀寶沸石科技有限公司45%股權和承包經營權一併協議轉讓予翁濤及嵇海林為董事和股東的凱富聯合集團，經修訂協議約定凱富聯合集團需向廣東凱富能源有限公司支付6000萬元人民幣的佣金。

據張玲反映，於2017年3月已按經修訂協議約定將其所持有的河北攀寶沸石科技有限公司45%股權辦理過戶予凱富聯合集團有限公司所指定的凱富創通聯合控股集團有限公司，之後，張玲僅收到約定股權交易款的其中6900萬元人民幣，還有1.31億元人民幣約定股權轉讓款尚未收到。

張玲在幾經追討不果的情況下，現經已向河北省張家口中級人民法院提出對凱富聯合集團有限公司及其擔保人翁濤和嵇海林及凱富創通聯合控股集團有限公司及其股東和董事翁及嵇海林進行法律訴訟索償。根據訴訟程序和法庭要求，雙方代表現正就約定股權款處理和股權轉讓協議終止，以及股權還原等雙方責任訴求進行調解磋商，雙方代表在法庭指定調解期內，如未能達成解決共識時，法庭將依法審理並作出判決。

不過，凱富能源於2016年9月份公佈所披露，根據經修訂協議約定，凱富聯合集團有限公司及其股東和董事翁濤及嵇海林需就其向張玲購入河北攀寶沸石科技有限公司45%股權和承包經營權而向廣東凱富能源有限公司支付6000萬元人民幣的佣金。然而至本公告日期為止，廣東凱富能源有限公司僅收到3000萬元人民幣的佣金，還有3000萬元人民幣的佣金尚未收到。

凱富能源同時於2016年9月份公佈所披露，根據經修訂協議約定，凱富聯合集團有限公司及其股東和董事翁濤及嵇海林，作為承包河北攀寶沸石科技有限公司業務經營的承包方及溢利保證的擔保人，也未曾按協議約定支付分毫的承包費予廣東凱富能源有限公司或河北攀寶沸石科技有限公司，就凱富聯合集團有限公司及其股東和董事翁濤及嵇海林所產生對廣東凱富能源有限公司及河北攀寶沸石科技有限公司的經營承包欠款，公司於2017年11月份公佈所披露，集團已於2017年11月8日向香港高等法院提出法律訴訟，就凱富聯合集團有限公司及其擔保人翁濤及嵇海林違反經修訂協議約定而採取法律行動提出索償。

集團重申並鄭重聲明：凱富聯合集團有限公司、凱富創通聯合控股集團有限公司及其股東和董事翁濤及嵇海林與集團沒有任何從屬關係，就凱富聯合集團有限公司、凱富創通聯合控股集團有限公司及其股東和董事翁濤及嵇海林其所涉疑傳銷及經濟等問題，均與集團或集團董事成員沒有任何從屬或責任關係。對於別有用心者揑造或發佈影射其行為與集團或集團董事成員有關的資訊均為失實、虛構及誹謗並屬違法，集團將繼續關注事態發展而採取相應的法律行動，以維護集團及本集團董事會成員的合法權益，專此澄清及聲明。

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