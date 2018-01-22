美琪瑪今年出貨較去年增 全年營收可望再寫新猷

鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 今年電池材料出貨量將較去年成長，從去年營收創歷史新高來看，今年營收可望續改寫新猷，美琪瑪透露，今年將有新產品推出，為目前市場缺貨的產品，獲利空間看俏，正進行小規模試俥中，最快下半年對外亮相。

美琪瑪去年第 4 季營收已為連續 2 季創新高，且去年全年合併營收達 42.28 億元，寫下歷史新高，據了解，美琪瑪去年電池材料出貨量超過 1.6 萬噸、達到近 1.7 萬噸，今年預期將超越去年出貨量，以目前鋰電池需求持續熱絡來看，美琪瑪全年營收有機會再度改寫新猷。

美琪瑪表示，每年都會針對既有產線擴建約 10% 至 20%，且先前就已設定好每年擴增的數量，但今年擴建原因是受到一例一修影響，為了減緩人力調整的衝擊，今年將擴建自動化設備，以減少年節等連假人力排班次數。

不過，美琪瑪強調，由於每年擴建都是從既有產線下去擴增，雖然目前產能已較 2 年至 3 年前增加近 1 倍，但資本支出並沒有增加太多。

美琪瑪透露，今年將有新產品推出，其為目前市場缺貨的產品，獲利動能佳，但因仍為小規模試俥中，屆時量產數量也不大，營收表現並不會太過明顯，預計最快下半年對外亮相。

美琪瑪為台灣少數鈷系列化工廠，主產品包括 PTA 氧化觸媒與鋰電池正極材料原料，美琪瑪表示，受到近來鋰電池需求熱絡影響，近 2 年正極材料原料鈷、鎳營收占比已由原先的 48%，成長到 50% 至 55%，原先占比約 5 成的氧化觸媒則被稀釋至 40% 至 50%。