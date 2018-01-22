解放軍「戰略步槍」造價至少50萬人民幣 部署陸軍特戰旅

中共中央軍委主席習近平月初在中部戰區某部視察時，曾試用了一支「戰略步槍」，這種步槍威力巨大，發射的榴彈可在 200 公尺直徑範圍內制敵。據軍事專家推算，這種「戰略步槍」造價至少 50 萬元 (人民幣，下同)，加上單兵作戰的其他裝備，估計要百萬元左右，相當於中國二三線城市一個單位的價錢。

香港《明報》報導，這種「戰略步槍」其實就是 QTS-11 單兵綜合作戰系統。《科技日報》早前報導，2000 年代初期，中國跟蹤美軍的「陸地勇士」(Land Warrior) 和「理想單兵戰鬥武器」(OICW)，立項建造中國的未來步兵作戰綜合系統。經 10 多年研製，形成現在的 QTS-11 單兵綜合作戰系統。

該系統將 5.8 毫米 (0.58 公分) 口徑自動步槍和 20 毫米 (0.2 公分) 榴彈發射器融合一起，能夠實現對 800 公尺以內目標的精確點殺傷和面殺傷，重量僅約 5 公斤。士兵還配套熱像儀、光電系統、激光測距儀、定位系統和數據鏈通訊系統。

香港軍事專家梁國樑認為，QTS-11 就是俗稱的「智能步槍」，雖說以機械化生產，但設計、焊裝和打磨全用人手完成，再逐一測試，成本很高；以目前中國最先進的 JS7.62 毫米狙擊步槍約值 27 萬元計算，QTS-11 至少需要 50 萬元；加上士兵的智能作戰服、具傳感器及定位頭盔等，至少要 100 萬元。以湖南長沙平均 8000 元 1 平方公尺的樓價計算，100 萬足夠買一個 120 多平方公尺的單位。

中國軍事科普作家俞碩指出，這個系統「不僅僅是一把多功能的『大槍』，它包括但不限於新一代頭盔、防護、攜行一體化裝具、單兵信息化設備，包括但不限於頭盔瞄準具、通訊設備、手持式單兵電腦，以及步榴霰三合一武器在內的全部裝備。」

中新網刊文指出，QTS-11 擁有的智能系統，能有效殺傷碉堡內、房間內及掩體後的敵人，甚至能把榴彈發射到高速行走的車的車窗裏；它還能控制引爆時間，使得榴彈剛好在敵人的正上方爆炸，達到更好的殺傷效果，即士兵只需瞄準和發射，步槍中的火控電腦就能完成後續的動作，而 20 毫米榴彈能讓目標周圍近 200 平方公尺的敵人失去作戰能力。

QTS-11 目前已在解放軍特戰部隊中列裝，具高度信息化，可與指揮所互聯互通，隨時接收上級的作戰命令。梁國樑指出，QTS-11 應已配備在 13 個集團軍中的 13 個特戰旅，約 3-4 萬人，加上新公開的兩個陸軍某空中突擊隊及一個空軍空降旅，人數應在 5 萬左右。

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