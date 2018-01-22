比新興市場還威的邊境市場 股票總市值首度突破7000億美元創10年高

泰國世界日報 21 日報導，阿根廷、科威特與奈及利亞等國的投資題材今年將再度發燒，這類「邊境市場」股市的合計市值 10 年來首度突破 7000 億美元，表現已開始超越新興市場股票，擺脫過去 3 年的落後走勢。

報導指出，這些規模較小的開發中經濟體正掀起一波改革，例如阿根廷整頓無效率的稅制，越南推動企業民營化，奈及利亞與摩洛哥則實施貨幣自由化。這些變革促使投資人願意以更高的價格買進股票，即「重新估值」。

倫敦 Blackfriars 資產管理公司股票主管韓恩說：「投資人正大舉重返邊境市場。油價轉強或許是廣泛題材，但還有貨幣改革等題材正推升特定市場。」MSCI 邊境市場指數成份企業的 12 個月預估本益比，目前為 13.2 倍，攀抵紀錄高點，與新興市場股票相比，也創 2014 年 6 月來最貴水準。邊境市場指數已連 5 周上漲。

以個別國家來看，阿根廷股市規模在 MSCI 邊境市場指數中占 23%，權重最大，該國去年 6 月挑戰納入 MSCI 新興市場指數失敗，但股市迄今大漲 56%，原因是政府推出扶植經濟成長與投資的政策，也准許放空股票，提高指數升級的機率。此外，國會也已批准未來 10 年把公司稅率調降 10 個百分點，同時祭出消費稅優惠，減輕稅賦。

邊境市場的信貸成長與銀行獲利題材也再次點燃。例如科威特銀行可望受惠於全球利率正常化，銀行股邁向 1 年來最大單月漲幅。奈及利亞的二線銀行則被視為極具吸引力，奈國股市今年來表現稱霸全球。摩洛哥與奈及利亞的決策者正允許貨幣匯率開始自由浮動。

越南則是全球經濟成長最快的國家之一，持續獲投資人青睞，連漲 6 年的股市去年漲幅達 48%，今年來續漲 6.7%。斯里蘭卡則因觀光與轉運地題材，逐漸受投資人注意。