2017表現最棒的亞股：香港、南韓、越南

2017 年，亞股表現優異，擺脫 2016 年底美國總統川普所帶來的不確定性影響。但今年稍早，地緣政治的不確定性，仍是一大隱憂，例如北韓試射導彈，便使投資者轉而擁抱較安全的資產，但現在風險已趨緩，因為市場預期，全球經濟將更強勁。

週五上午，MSCI 亞太地區不含日本的廣泛指數今年迄今上升 34% 以上，遠大於道瓊工業指數同期的 25% 升幅、泛歐 STOXX 600 指數同期的 8% 升幅。

恆生指數技冠群雄

亞洲主要市場中表現最優異的就是香港的恆生指數，今年迄今漲幅超過 35%，大型藍籌股都做出了貢獻，該指數今年跨過 3000 關卡，也是自 2007 年來首見。

受強勁獲利支撐，騰訊 (Tencent) 股價今年創下史上新高，今年 11 月時市值甚至超越社群網站臉書 (Facebook) (FB-US)。

Mirabaud Asia 交易部門主管 Andrew Clarke 表示，港股的好表現可望持續下去。「如果明年也有一樣的表現的話，這不令人意外。」他補充，2018 年恆指可望「輕易」叩關 35000 點，其中帶領恆指上升的產業包括科技股、電信股和銀行股。

全球復甦南韓受惠

另外表現也很亮眼的主要股指就是南韓的 Kospi 指數，今年迄今升幅達 21.63%，而內含科技股較少的 Kosdaq 指數則見 26.44% 升幅。

這些升幅來自全球經濟成長，讓以出口為導向的南韓經濟有支撐力，因為這可以轉化為獲利成長。

券商 Kiwoom Securities 全球策略主管 Daniel Yoo 表示，2015 年南韓獲利成長近 10%，但到 2017 年可能達 30%，所以 Kospi「註定要上升」。他認為 Kospi 指數在 2018 年將邁向 3000 點，因為企業獲利成長會持續下去。

有些人擔心半導體產業循環出走，這恐衝擊到三星電子和海力士，因為這兩者分別是全球最大和第三大晶片製造商。Yoo 則認為這是市場低估需求上升的程度。

越南居新興市場之冠

越南股市今年迄今上漲 46.9%，係因投資者看中越南快速成長的經濟。

MSCI 目前仍將越南分類為邊境市場，但越南一直戮力改善外資進入的途徑，以期調升評級為新興市場。

越南政府鼓勵當地企業用英文公布重要訊息，除此以外，政府也朝著國企私人化邁進，例如越南最大造酒商 Sabeco 本月稍早賣出泰半股權給 Thai Beverage 的一個單位。

Templeton Emerging Markets Group 全球新興市場部門主管 Chetan Sehgal 表示，越南國企私人化有助於降低越南日漸增加的負債，也大量吸引外資直接投資。