台日關係恐生變？安倍擬將「與中國合作」列入2018年施政方針

香港 01 今 (22) 日報導，日本本年度國會會期周一（22 日）正式展開，首相安倍晉三將發布 2018 年施政方針演說。根據日本媒體報導，安倍將把與中國合作，共同建設和改善亞洲的基建設施寫入 2018 年的施政方針。

報導指出，安倍將推出新的外交安保方針，將通過與中國合作，滿足亞洲基建的需要。圍繞外交、安保政策，日本將本着航行自由和保證法律支配的基礎上，堅持推進「自由開放的印度 - 太平洋戰略」，並按照這個方向和中國共同協力。

此前，安倍不止一次表示，願意與中國在「一帶一路」上進行合作。安倍在態度上的轉變，被視作政府謀求改善對華關係的突破口。《日本經濟新聞》指，安倍將在施政方針演說中表明，會根據中國「一帶一路」倡議的每個項目進行是否合作的判斷，並以此表明對改善日中關係的積極姿態，以迎接 2018 年中日和平友好條約締結 40 周年。

對於安倍來說，今年是重要的一年，因為自民黨 9 月將進行黨總裁選舉，決定安倍是否續任黨總裁一職，能夠繼續擔任自民黨黨總裁，亦代表着可穩坐日揆之位。

所以，在黨大會舉行前，安倍要做出一點成績，處理對中國關係將會是他的一大重任。安倍有意在在 9 月前，邀請中國國家主席習近平訪日，以及與中國及韓國舉行延遲了多時的中日韓首腦峰會。

綜合香港 01、環球時報報導，安倍在今年會期內，把修憲推進到什麼程度也是一個要關注的重點。 修憲討論不僅關係到憲法是否修改，也將對安倍競選自民黨總裁造成影響。今年 9 月，自民黨將進行總裁換屆選舉。如果安倍繼續當選總裁，那麼他繼續擔任日本首相則無懸念。如果他落選，意味著日本首相將換人。

據報導，作為執政黨的自民黨把在本屆國會會期內，提出修憲動議納入議程，力爭在 3 月自民黨大會前，向國會提交自民黨的修憲方案。在日本，要通過修憲需要在上下議院各取得三分二的贊成票，然後在全民公投中取得多數贊成票才能夠成功。不過，最新在 1 月中進行的民調顯示，有 54.8% 的受訪者表示反對修憲，較 12 月時多 6.2 個百分點。

日本 NHK 電視台報導稱，在施政方針中，安倍除了將涉及克服少子高齡化等社會問題外，勞工狀況包括過勞死等問題，亦是安倍今年要處理的重要議題。