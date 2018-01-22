〈台幣頻升高〉擋不住的資金行情 台幣再飆升逾1.6角衝上5年新高價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2018年1月22號11點24分

資金行情一波又一波，推升台股驚驚漲，加權指數今 (22) 日在權值王台積電 (2330-TW) 漲逾 1.5% 的領軍下，最高來到 11199 點，台北匯市交投也是強強滾，新台幣盤中不斷創高，最高已來到 29.262 元，升值多達 1.68 角，也是 2013 年 1 月下旬以來見到的新高價位。

新台幣今日以 29.45 元、小貶 2 分開出後，隨即越走越高，開盤半小時升破 29.4 元關卡，開盤 2 小時甚至再升破 29.3 元關卡，最高來到 29.262 元，比起上周五最高價位再高出 1.25 角，升勢相當驚人。

外匯交易員指出，目前外資匯入的動作仍相當積極，上一次衝破 29 元整數關卡的時間點落在 2013 年 1 月下旬，不排除本周新台幣短線將再次向上挑戰 29 元。

不過，若從其他主要亞幣走勢觀察，以新台幣升幅最大達 0.6%，反觀韓元、日圓和人民幣均走在盤下，貶幅 0.1% 左右，外匯交易員認為，在台灣央行維持動態穩定的堅定態度下，新台幣走勢應不至於獨步亞洲，不排除午盤過後可望收斂升勢。