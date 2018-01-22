2018投資最夯話題 可趁勢追擊機器人、金融科技相關

全球各主要市場調查研究機構紛紛發布 2018 年科技預測報告，包含無人商店、AI 人工智慧、雲端大數據、區塊鏈等，都是點單率最高的人氣話題。第一金投信表示，當前科技發展趨勢無不環繞機器人與金融科技兩大領域，在「投資首重趨勢」的原則下，可把握機會趁勢追擊，布局機器人自動化與金融科技相關基金。

國際調研機構 Gartner、IDC 等近期陸續發布 2018 年 10 大科技趨勢。其中，Gartner 提出的 10 大預測，有 6 項與人工智慧、金融科技相關；IDC 則有 5 項，包含 AI 人工智慧、智慧物件、智能對話、機器人學習和預測、無人商店、區塊鏈等，都是屬於機器人和金融科技的領域。

第一金全球機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，人工智慧歷經數十年的沉潛，近年拜晶片運算、感應設備、生物科技等技術的幫助，終於出現突破性的發展，為機器人產業掛上噴射引擎。研究機構 BCG 為此大幅上修未來機器人產業的市場規模，從原本預估 2025 年的 669 億美元，提高到 867 億美元。



陳世杰表示，2017 年是機器人起飛的一年，2018 年將持續升高，而且人工智慧將扮演關鍵要素，讓機器人從「工廠」走向「商場」和「家庭」。目前，這類服務型機器人的規模約 90 億美元，2025 年可達到 230 億美元，規模直逼工業機器人。

除機器人外，2017 年金融科技發展也全面展開，2018 年應用進一步擴大。第一金全球 FinTech 金融科技基金經理人唐祖蔭指出，歐洲即將推出支付服務指令第二版服務，完善第三方支付平台；中國擴大對東南亞的布局，帶動金融科技產業的蓬勃發展。

唐祖蔭認為，面對 2018 年詭局多變的金融市場環境，投資人只有掌握趨勢，聚焦機器人、金融科技等相關產業，才能以不變應萬變，拉高勝率。