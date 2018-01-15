軟銀計劃將手機業務分拆上市 或創日本史上最大規模IPO之一

摘要：據日經新聞網，軟銀計劃讓旗下核心業務行動手機部門 SoftBank Corp. 分拆上市，或募資 2 兆日元（約合 180 億美元）。隨著軟銀逐步向投資公司轉型，此舉旨在給手機業務部門更多自主權。

據日經新聞網，軟銀集團（SoftBank Group）計劃讓旗下核心業務之一行動手機部門 SoftBank Corp. 剝離上市，有可能募資 2 兆日元（約合 180 億美元）左右。

屆時，這將是日本資本市場歷史上規模最大的一宗首次上市募股（IPO），有望與 1987 年日本電信電話公司（Nippon Telegraph and Telephone）創下的 2.2 兆日元最高記錄 IPO 交易不相伯仲。

報導稱，軟銀最早會在今年春季向東京證券交易所提交上市申請， 爭取最快能在秋季正式掛牌交易。他們還希望能在海外同步上市， 潛在的地點或是倫敦。

軟銀計劃將所持行動手機部門約 30% 的股份對外公開出售，他們保留剩餘的 70%。

隨著軟銀逐步向投資公司轉型，此舉旨在給予軟銀手機業務部門更多自主權。

軟銀計劃將此次 IPO 募得的資金用於業務增長，包括收購更多外國科技公司。行動手機業務上市有助於整個集團在不加重債務負擔、也不稀釋集團在數百家科技公司的投資權益的情況下籌措資本。

儘管營運着全球最大規模（930 億美元）的科技基金 Vision Fund， 但軟銀的槓桿水平依然處於高位。該集團債券評級目前為垃圾級。

軟銀稱，他們一直在研究多種資本戰略選項，讓旗下 Softbank Corp 上市是其資本策略的一個選擇，但尚未作出最終的正式決定。

受上述消息刺激，周一亞市盤中，軟銀集團股價漲幅一度接近 6%：

『新聞來源／華爾街見聞』