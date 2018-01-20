美國再放厥詞：讓中國「入世」是個錯誤

摘要：美國貿易代表處的這番言論是中美貿易關係趨緊的信號。今年 1 月，川普將在鋼鐵、鋁製品和知識產權等貿易議題上做出決定，這些決定將會影響中美貿易關係的走勢。

周五，美國貿易代表處在一份報告中稱，讓中國加入世貿組織是一個錯誤，並稱中國離市場經濟國家越來越遠。

周四，中國商務部新聞發言人高峰表示，希望中美貿易摩擦不會升級，但也會堅決捍衛中方的合法權益。

在遞交給美國國會的報告中，美國貿易代表處列舉了中國和俄羅斯的「不公平貿易」清單，認為中俄兩國的諸多做法同全球自由貿易準則相違背。

這份報告稱：

那些不想打開自己市場、不想公平競爭的主要經濟體已經威脅到了全球貿易體系。

這些經濟體的做法同世貿組織成員的要求相距甚遠，並和世貿組織的基本原則相悖。

美國貿易代表處的這份報告中還稱：

自 2001 年加入世貿組織以來，中國放棄了有利於市場化改革的努力，中國不僅加強了對市場活動的控制，還為外資競爭設置障礙。

但是，世貿組織沒有充分的機制來「糾正」中國的做法，美國也在 2001 年「錯誤地」支持了中國加入世貿組織。

市場普遍認為，美國貿易代表處的這番言論是中美貿易關係趨緊的信號。

華爾街見聞主編精選文章《川普的刀有多狠？這是美國最可能發動貿易戰的時間點》提到，今年 1 月，川普將在鋼鐵、鋁製品和知識產權等貿易議題上做出決定，這些決定將會影響中美貿易關係的走勢。

不過，在貿易議題上，白宮內部分成鮮明的兩派。一派以白宮經濟顧問科恩、財長姆努欽、白宮秘書波特、國防部長馬蒂斯和國務卿蒂勒森為代表，他們認為，如果川普對華發動貿易戰，將會損害歐洲和加拿大等盟友利益，並在世貿組織中引起不小風波，甚至會讓全球市場陷入動盪。

但是，美國貿易政策的核心決策者——美國貿易代表萊特希澤、貿易顧問納瓦羅和商務部長羅斯卻組成另一派，他們支持以嚴厲態度處理對華貿易關係。他們的主要觀點是，如果再不提高關稅，美國相關產業就將崩潰瓦解。

雖然這一派的觀點不占主流，但這些人卻深得川普信任。尤其值得一提的是，曾在雷根政府時期擔任副貿易代表的萊特希澤，處理了數十起貿易糾紛，也因為成功處理美國和日本在鋼鐵和汽車業的貿易糾紛一戰成名。

『新聞來源／華爾街見聞』