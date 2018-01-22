【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五上升，因消費股上漲。道瓊斯指數上升 0.2% 至 26,072 點；標準普爾指數上升 0.4% 至 2,810 點；納斯達克指數上升 0.6% 至 7,336 點。美國預算案未獲通過，政府陷停擺。

油價上週五下跌，因市場對美國增產憂慮加劇。紐約 2 月期油下跌 0.9% 至每桶 63.37 美元。金價上升，因美元下跌。紐約 2 月期金上升 0.4% 至每盎司 1,333.1 美元。

香港股市上週五上升，內地股市個別發展。中國鋁業（2600.HK）股價大升 10.1% 帶動基礎金屬股跑贏大市，內房股也錄得較大升幅；生活用品及啤酒類消費股逆市下跌。個股方面，康師傅（322.HK）獲券商看好，股價上升 7.4%，中國天然氣（931.HK）與中海油集團訂立合作協議，前者復牌後股價上升 6.9%; 豐盛控股（607.HK）擬出售中國高速傳動（658.HK）股權，前者復牌後股價大漲 17.2%，後者下跌 1.3%。恒生指數上升 0.4% 至 32,255 點，國企指數上升 0.6% 至 13,180 點，香港股市成交金額減少 17.2% 至 1,626 億港元。上證綜合指數上升 0.4% 至 3,488 點，滬深兩市成交金額增加 11.5% 至 5,397 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 中國油氣（702.HK）上週五股價暴跌 78.5%，公司指執行董事戴小兵存放於證券交易賬戶（1.4% 股權，設有保證金信貸）的股票經紀鑒於股價劇跌於同日內進行強制出售，雖然戴博士於上週五增持了公司 0.25% 股權，但其持有公司的股權已下降至 9.4%。

◇ 港大零售（1255.HK）宣佈以每股 3.98 港元（較最後收盤價折讓 0.5%）配售 2,000 萬股（相當於現有股本 10.0%），淨集資額 7,780 萬港元，將用作收購德誠（金融服務公司）及未來出現的投資或新業務發展機會的資金及一般營運資金用途。

◇ 親親食品（1583.HK）以每股 2.11 港元（較最後收盤價折讓 4.5%）配售 9,500 萬股（相當於現有股本 20.0%），淨集資額 2.0 億港元，將用於開發、引進及推廣新產品，擴張及改造生產設施，加強公司在銷售渠道的據點，推廣品牌，以及用於未來潛在收購及業務合作。

◇ 依波路（1856.HK）發佈公告指前主要股東 Sense Control 已悉數向 Sino Wisdom 以每股 1.6 港元（較最後收盤價溢價 1.3%）出售 28.7% 公司股本。

◇ 永達汽車（3669.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長 70% 以上至不少於 14.5 億元人民幣（上半年按年上升 70.2% 至 6.5 億元人民幣），符合市場預期，主要受惠於新車銷量穩步提升帶動毛利率改善、售後服務收入較快增長及金融保險及二手車業務快速發展。現價相當於不高於 10.2 倍 2017 年市盈率，估值吸引。

◇ 寶勝國際（3813.HK）接獲裕元（551.HK）控股股東寶成（9904.TW）私有化要約，每股作價 2.03 港元，較最後收盤價溢價 31.8%。裕元持有寶勝 62.4% 股權，前者預期寶勝私有化後將獲得淨收益為 67.6 億港元，預期將幾乎全部作為一次性特別股息派發予裕元股東，剩餘部分將用作一般流動資金。

◇ 和諧汽車（3836.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將不低於約 10 億元人民幣（上半年同比增長 84.5% 至 5.6 億元人民幣），主要受惠於公司的 4S 店業務收入持續增長、費用下降、及智能電動汽車公司股權大幅增值而為公司帶來投資收益。現價相當於不高於 7.5 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)