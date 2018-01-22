阜博(03738-HK)獲部分行使超額配股權額外籌3020萬

阜博集團(03738-HK)公布，超額配股權已由獨家全球協調人於2018年1月19日部分行使，涉及合共1170萬股，佔根據全球發售初步可供認購發售股份14.6%zd1有關股份將用於向 Yangbin Bernard Wang 歸還1170萬股借入股份。

超額配發股份將由公司按每股股份2.58元配發及發行，公司額外淨籌約3020萬元。聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將於1月24日買賣。

與全球發售有關的穩定價格期已於1月21日結束。中信里昂證券(作為穩定價格操作人)於穩定價格期內進行的穩定價格行動如下：於國際配售中超額分配合共1200萬股股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數15%(行使超額配股權前)；穩定價格操作人根據借股協議向股份出借人借入合共1200萬股股份以補足國際配售中的超額分配； 於穩定價格期以每股2.58元的價格在市場上接連購入合共30萬股股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份約0.4%(行使超額配股權前)，以向股份出借人歸還30萬股借入股份；及由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於1月19日部分行使超額配股權，涉及合共1170萬股股份，以向股份出借人歸還為補足國際配售的超額分配而使用的1170萬股借入股份。

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