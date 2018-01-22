美國政府關門成常態 美股期指還算淡定 但就怕拖久不妙

美國政府關門進入第二天，受此影響，美股期指全部下跌，美元同步小跌，分析師表示，美國政府關門不會持續太久，但若拖得太久，恐怕就不能不令人擔心對美國經濟的負面影響。

41 年來關門 19 次

其實美國政府關門已成常態，過去 41 年來，已關閉 19 次，雷根政府執政期間，曾在 1982 年到 1988 年停擺 8 次，創下關門次數最多的紀錄； 卡特政府則在 1978 年一次內被關閉 8 次。

最近一次是在 2013 年 10 月，歐巴馬政府關閉 16 天，當時標普指數曾下跌 2%，但在美國國會緊急通過舉債上限前，已收復跌幅 1.8%；而美債在美國政府關門期間也還算持穩，只上升 5 個基點。

據《華盛頓郵報》最新消息稱，導致這次特朗普政府關門的國會參議院 20 日加班開會，預期 22 日將達成一個妥協方案，讓政府重新開門。

受到此次美國政府停擺的影響，美股三大股指期貨周一出現下跌，跌幅均在 0.1% 左右；美元指數也維持小跌，台北時間上午 10：00，報 90.64，跌幅 0.03%。

標普 500 指數上周五以 2810 點作收，再度創下歷史新高。過去 4 周來，美股受到全球股票基金追捧 580 億美元，光是上周就流入 239 億美元，創下單周吸金最高的紀錄。

分析師怎麼看？

加州 Titus 財富管理公司董事總經理 Scot Lance，在美國政府關門已成常態下，此次暫時停擺並沒什麼，正好可以趁下跌時買進。

《CNBC》報導，Fundstrat Global Advisors 共同創辦人 Tom Lee 並樂觀預期美股還有 11 年的牛市，要到 2029 年才會來到這波牛市周期的頂點，上看標普 500 指數 6000~15000 點，今年底目標價 3025 點，距離目前還有 8% 的漲幅。

巴克萊預估，政府關門對第 1 季 GDP 成長率的負面影響約為 0.1 個百分點，影響不算太大。

富達投資集團也認為，政府部門關閉時間拖長，才會對美國 GDP 或企業盈餘產生較大影響。

若美國政府關門時間拖長，兩黨爭執擴大，高盛預期 2 月底將對風險資產造成不利影響。