台股盤前—若外資加碼力道續強 多頭可望帶動指數再攻高

台股上周氣勢如虹，指數續創 28 年新高，且單周連續 5 天出現紅日 K 棒，周五 (19 日) 終場上漲 79.28 點、以 11150.85 點作收。法人指出，本周可留意接棒召開法說的聯電與揚明光營運展望及市場佈局動態，目前台股均線呈多頭排列，支撐看 5 日線至 10 日線，壓力為 11200 至 11250 點，本周若外資持續加碼，指數仍有機會再攻高。

上周五三大法人中，僅投信持續賣超 7.03 億元，外資則為連續 5 天買超、續買 86.11 億元，自營商買超 7.35 億元，合計買超 86.48 億元；其中，又以電子權值股最受外資青睞，包括台積電與鴻海等重量級權值股，均重回外資買超的懷抱。

多在大立光與台積電接連 2 週召開法說會後，本周三 (24 日) 將由聯電接棒、周五 (26 日) 則由揚明光舉行法說，預期聯電法說將聚焦提升毛利率的作法與首季營運展望，揚明光則可關注其微投影光學模組與車用市場佈局情況。

從市場消息面來看，特殊鋼廠榮剛董事長陳興時昨 (21) 日表示，將在今 (22) 日下午與獨董徐小波、董事張世豐及陳驥智，同時辭去榮剛公司董事職位，榮剛並將於今天上午 10 點召開記者會對外說明。

製鞋集團寶成為取得集團製鞋及運動用品通路平衡發展考量下，昨 (21) 日董事會決議將 100% 收購在港股上市的寶勝國際股權，收購價格為每股港幣 2.03 元，收購總金額為港幣 109.08 億元 (折合新台幣 410.74 億元)，寶勝並將自港股下市。

回到蘋果供應鏈來看，近期在 iPhone X 銷售力道減緩下，非蘋陣營欲藉此扳回人氣，包括三星、索尼、諾基亞授權品牌廠 HMD 都將在 MWC 上發表新機，屆時台積電、大立光、超眾、雙鴻等供應鏈可望受惠。

鴻海將在 1 月 31 日舉行股東臨時會，討論旗下富士康工業互聯網赴中國 A 股掛牌，若順利在 A 股上市，將可充實集團資本實力，並可為股東追求最大利益，市場傳出鴻海為配合該計畫，將同步重整與優化組織架構，原集團內的 13 個次集團將再次整合，略減為 12 大次集團，以期擴大網通與雲端運算布局資源綜效。

法人指出，美國政府上周六 (20 日) 暫時關門，可能對今日台股開盤造成些微心理影響，但若美股周一表現對美國政府暫時關門反應不大，周二台股將不會受到太大影響。

法人認為，目前台股上檔沒有壓力，惟先前漲多個股的獲利了結賣壓可能出籠，使指數震盪加劇，短線指數能否續強，仍須視外資加碼台股力道，若外資持續加碼權值股，指數仍有機會再攻高，預估短期內將維持在 11000 點以上，呈現高檔震盪走勢。