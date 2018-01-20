仁天科技(00885-HK)控股股東擬售逾30% 與企展控股(01808-HK)何干？

仁天科技控股(00885-HK)公布，仁天之董事會獲其最終控股股東景百孚告知，彼目前正與福建實達集團股份(600734-CN)進行磋商，或會轉讓景百孚所持之仁天超過30%股權。

目前，景百孚間接擁有福建實達股權中約39.89%權益。可能轉讓事項一經落實，或會涉及轉讓仁天逾30%股份，導致福建實達須根據收購守則規則26.1就仁天之所有已發行股份作出強制全面要約。據仁天所悉，可能要約一經落實，則將以現金作出。於本聯合公告日期，有關磋商尚未完成，景百孚及╱或由彼控制之法團與福建實達亦尚未訂立任何具體協議。

於本聯合公告日期，仁天間接擁有企展控股(01808-HK)已發行股本中約43.56%之權益。景先生亦另行透過由其個人控制之法團間接擁有企展控股全部已發行股本中約14.78%之權益。仁天已向香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事提出申請，福建實達無需根據收購守則規則26.1註釋8的要求，將要約擴大至企展控股之其他股東，目前執行人員正在考慮有關申請。

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