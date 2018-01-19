【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日受到台積電以及鴻海領漲之下，使得台股再度上漲，終場加權指數上漲 79.28 點，且成交量能維持在千億元水準之上，技術面上持續呈現多頭格局，而外資在現貨部分買超 86.17 億，合計三大法人現貨淨買超 86.48 億。

《國際金融市場焦點分析》

由於美國國會兩黨仍對於政府開支法案未達共識，約一個月效期的臨時預算案獲眾院通過，但參院方面仍是未知數，本週末美國政府關門的危機增溫，使得美股指數自歷史高點回落，美元指數也跟著下挫，但週四陸港股受到中國公布 2017 年 GDP 成長率達 6.9% 的樂觀數據刺激，H 股指數期貨大漲 1.53% 站上 13000 點整數關卡，中國 A50 期貨也漲逾百點。

《國際商品市場焦點分析》

週四 EIA 公布週報顯示上週美國國內原油庫存下降了 690 萬桶，不但是連續第九週下降，同時也遠多於預期的下降 42.5 萬桶，不過原油總產量每天增加 25.8 萬桶至 975 萬桶，則是創下了 EIA 有紀錄以來的新高，油價高漲帶來北美產量擴增的隱憂似乎成真，也限制了油價上檔空間；美國是否能於週五前通過臨時支出法案依舊有疑慮，美元雖然消除早盤漲幅，不過金價依舊拉回。

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