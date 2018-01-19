鮭魚開始返鄉！蘋果揭序幕 美企業陸續匯回海外獲利

在川普稅改後，從蘋果到高盛，美國大型企業因認列一次性的海外獲利匯回稅金，已經公布重大虧損。

據估計，美國大型企業海外獲利約有 2.6 兆美元以上，川普稅改後可望鮭魚返鄉。單就蘋果海外獲利計算就高達 2523 億美元，蘋果長期以來不願匯回國內就是為了避開昂貴的稅金，但稅改後，美國企業在限時內可以用較低的稅金將海外獲利匯回，其適用稅率自 35% 降為 8%。

雖然一些大公司已經宣布將支付匯回稅金，但也預期近期將公布虧損，例如微軟 (Microsoft) (MSFT-US) 雖然還沒宣布因稅改而受影響的具體數據，但最近期財報卻指出擁有 1320 億美元海外資金。

下列整理將支付高額海外獲利匯回稅金的大公司清單，而這份清單可預見日後將持續拉長：

蘋果 (Apple) (AAPL-US)

《Market Watch》報導，蘋果是擁有最多海外獲利的美國企業。近期外電指出，蘋果將支付 380 億美元一次性稅務費用，以匯回海外現金，若以蘋果海外現金 2523 億美元計算，該稅金占比例為 15.5%。

花旗 (Citigroup) (C-US)

花旗周二公布季度虧損 180 億美元，這是因為認列了 220 億美元的匯回稅。

花旗執行長 Michael Corbat 在推特上表示，「稅改是明顯完全有利的。」

高盛 (Goldman Sachs) (GS-US)

華爾街投資公司高盛宣布 6 年來頭一回季度虧損，達 19.3 億美元，也是因為 44 億美元的匯回稅金，這數據完全符合華爾街預期。

美銀 (Bank of America) (BAC-US)

被 29 億美元的匯回稅金咬掉一大塊後，美銀的季度獲利腰斬。

摩根大通 (JP Morgan Chase) (JPM-US)

《CNN Money》報導，摩根大通已宣布將為其海外現金支付 24 億美元稅金，該銀行執行長 Jamie Dimon 認為，企業海外獲利回鄉將刺激美國經濟發展。

美元後勢多空交錯

《華爾街日報》去年 12 月報導，認為美企業海外資金回鄉後，全球可能出現「美元荒」，推升全球每元資金成本，美元指數得以扭轉長達 1 年的頹勢，因為美國 2005 年也曾對美國企業海外獲利實施租稅假期，將海外匯回資金實際稅率自 35% 降至 5.25%，引起約莫 3000 億美元回美，當年美元指數上升約 10%、美元兌歐元上漲 10%、美元兌日元上漲約 15%。



摩根士丹利去年 7 月報告提到，「美國企業的海外獲利比過往任何時候還多，所以新一波租稅假期對美元的提振作用可能大於 2005 年。」

但道明證券 (TD Securities) 北美外匯策略主管 Mark McCormick 表示，企業還將有 8 年的時間來匯回資產，這樣可以「立即降低市場資本流動的風險」。

然而，近來市場擔心全球經濟復甦超越美國成長速度，促使其他國家央行 (如 ECB) 開始加速 QE 退場，成了美元下行壓力之一。