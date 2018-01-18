接棒稅改 川普基建計劃呼之欲出

摘要：據路透報導，川普政府正對基建計劃做最終敲定，有可能在 1 月 30 日國情咨文發表時透露一部分概況。計劃可能會提出，聯邦政府在 10 年時間中出資 2000 億美元，地方政府及民間資本出資 1.35 兆美元。

在川普稅改落地之後，市場目光已馬不停蹄轉移到基建計劃上了。

路透援引知情人士稱，川普政府正對基建計劃做最終的敲定，有可能會在 1 月 30 日國情咨文發表時透露一部分概況，具體細節則要在那之後才能揭曉。

報導稱，基建計劃可能會提出，聯邦政府在 10 年時間中拿出 2000 億美元預算，且這些資金將會注入四個不同的池子；資金大頭——1.35 兆美元，將來自州、地方政府以及民間資本。

川普在競選中曾不斷承諾，當選後將對美國機場、鐵路、公路以及港口等基礎設施進行大規模改造。去年 2 月，他在當選總統後的首次國會演講中曾表示，將向國會提出 1 兆美元的基建支出計劃，以替換美國「破碎的基礎設施」。

去年 5 月，美國交通運輸部長趙小蘭曾表示，美國政府當時已在研究各種方案，在融資方式上就有 16 種不同的選擇。她當時還稱秋天可能就會有具體行動，但鑒於稅改的艱難推進，基建計劃並未成為當時的工作重點。

在稅改終於落地之後，市場關注焦點也開始像基建計劃轉移。上個月，美國政府官員曾表示，川普計劃在 2018 年 1 月揭曉基建計劃。

從美國兩黨的立場來看，路透上述報導提到，很多共和黨人希望大舉利用民間資本，以免政府債務繼續飆升。而在民主黨看來，規模如此之大的基建計劃必須要有政府資金的參與。考慮到在參議院 100 個席位中，共和黨以 51 個席位僅占微弱多數，屆時計劃的通過又將是一場鏖戰。

在基建計劃中，川普本人似乎對造牆情有獨鍾。為建設邊境牆，川普尋求在未來 10 年籌款 180 億美元，邊境牆將覆蓋美國西南邊境線的約一半。

今日，他在 Twitter 上再次強調這一計劃，稱造牆的想法從未改變，且造牆的資金要由墨西哥來負擔。「（墨西哥）對美國貿易順差荒唐的達到 710 億美元，和墨西哥從美國賺到的錢相比，這個 200 億美元的牆微不足道。北美自貿協定就是一個可惡的笑話！」

『新聞來源／華爾街見聞』