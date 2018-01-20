紐約匯市─美元削減跌幅 但政府關門擔憂依舊徘徊不去

美元週五削減早場跌幅，反彈至平盤水準。但投資人對政府關門的擔憂依舊持續。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.1% 至 90.597，清除早場跌幅。今早，美元指數一度下跌至三年低點。

歐元報 1.2236 美元，少有變動，紐約週四尾盤報 1.2239。歐元兌美元本週上漲 0.3%。歐洲央行下週將舉行 2018 年第一次政策會議，為投資人所矚目。

英鎊跌破 1.39 美元，最近價位報 1.3865，週四尾盤報 1.3895。

由於擔憂政府週末可能關門，美元下跌。週四，眾院通過一個月支出法案，提供政府經費，可運作至 2 月 16 日。但該臨時法案目前未獲得足夠支持，難獲參院通過。目前這套於 12 月通過的臨時支出法案，定於週六凌晨到期。

美元早場下跌，無視美國債券殖利率上升。美國 10 年期債券殖利率今早一度上升至三年高點，但隨後下滑。

英國公布 12 月零售銷售下降幅度大於預期，英鎊因而削減漲幅。該數據讓英國官員難以升息。

歐洲央行 12 月會議記錄顯示，央行的政策措辭可能改變，2018 年將傾向鷹派。投資人等待歐洲央行於下週舉行的政策會議。

德國社民黨週末將進行投票，決定是否與梅克爾的基民黨進行談判，組成聯合政府。

過去二天，美國政府關門展望，使得美元漲勢遭遇困難。

分析師說，美國債券殖利率邁向 3%，對美元當屬支撑。但參院的政府支出法案，恐無法達成協議，則使得美元受到壓力。