波音與巴西航空工業談合併 要吃下中小型飛機市場

波音公司 (BA-US) 正與巴西航空工業公司（Embraer SA）洽談「合併的可能性」，希望將其業務範圍，擴大到中小型飛機市場。

知情人士說，雙方談判的選項，包括成立一家合資企業，使雙方可以交叉銷售商用機，並與供應商談判更好的交易。不過這項交易也可能因政治風險考量而喊停。

波音公司與 Embraer 洽談合併的計畫，讓波音與空中巴士雙頭壟斷的前景更加明顯，並將戰線拉長到中小型飛機市場，在這個領域，加拿大、俄羅斯、日本和中國都是潛在的競爭者。空巴 2 個月前剛取得龐巴迪公司的 C 系列計劃的主控權。

（圖取自彭博）

Air Lease Corp. CEO John Plueger 表示：「個人認為，這個領域不足以支持 2 家以上的業者。」

巴西航空美國存託憑證 (ERJ-US) 在紐約收盤上漲 22%，至 24.42 美元。波音下跌 1% 至 295.03 美元。波音在今年以來的道瓊工業平均指數中上漲 90%，居所有成分股之冠。

巴西航空 ADR 股價

「還在討論中」

雙方都沒有公開提供任何細節，只表示合作的形式仍在討論中，需要巴西政府、監管機構和巴西航空股東的批准。

若收購成功，這將是波音自 1997 年收購美國競爭對手麥道公司（McDonnell Douglas Corp.）以來，最大的一筆交易，並將推動整個航空業的整合浪潮。

但是，收購將影響到該公司透過股息和股票回購，將現金回饋給股東，這也是今年其股價激增的主要推力。同時也可能引發政治反對，因為巴西政府持有巴西航空「黃金股」，可以對收購案提出否決。

總統權力

巴西總統 Michel Temer 告訴國防官員，他不會允許公司控制權流入他人之手。

瑞士信貸集團航太分析師 Robert Spingarn 週四在給客戶的一份報告中表示，「國家的驕傲是此案必要的考量。」「因此，我們認為合資企業的方式在某些情況下可能比完全合併更適合。」