台灣上市公司遭逢老邁問題

台灣過去所創造的經濟奇蹟，家族性企業 (family-run business) 功不可沒。奈何，在歷史上，曾有助於推動台灣經濟向前行的這股強大動力，如今卻反成了束縛。台灣的經濟靠著出口起家；而如今依然「看它吃飯」。而根據台灣董事學會 (Taiwan Institute of Directors) 在去年所發布的一份報告指出，在台灣的上市公司裡頭，就有高達近七成的比重，全然是屬家族性企業；也就是說，這些家族性企業，諸多皆是台灣出口的尖兵。而在這其中，又有幾乎是四分之三的比重，至今其企業仍然是由原來的創始人在經營著。



經營權死抓不放



相對而言，在香港，家族性企業在上市公司裡頭所佔據的比重，則僅約四成；而中國大陸的情形，更只有 33% 左右的水平。這是可以理解的，因為中國大陸的上市公司，許多都是屬於大型國營企業。



而也正是因為如此，非但台灣的人口結構正面臨著快速老化的危機，目前台灣的企業界，也遭逢「垂垂老矣」問題的威脅。根據台灣董事學會的統計就指出，目前台灣上市公司的經營者，平均的年齡已經高達 62 歲的瀕臨退休的歲數；例如，郭台銘就已屆 67 歲。相對而言，中國大陸的這個數據，則僅為 47 歲，比起台灣整整年輕了 15 歲。



既然是家族性企業，許多的老闆自然是將經營權死抓著不放；而如此食古不化的思維模式，勢必對企業的長期經營，產生負面的影響。根據中華經濟研究院最近所作的研究指出，經營者一旦上了年紀，當其在從事公司管理的時候，通常只做短期性的計劃，以及過度仰賴過去的經驗，並且也不願意從事大膽的改變 (包括：創新以提升競爭能力) 等。如此一來，一旦大環境產生遽變，公司恐怕會措手不及。



另外，根據資誠聯合會計師事務所 (PricewaterhouseCoopers) 的估計，僅有 9% 左右的台灣上市公司的老闆，已經有接班的書面計劃，遠低於全世界的 15% 的平均水準。而這些的特質，恐怕會讓台灣股市的投資人，必須承擔更高的風險。



台積電再創新高



根據《經濟學人》(The Economist) 的報導就指出，家族性企業的特色，使得台灣企業經營者的平均年齡，乃是目前華人的世界中，最為年長的一個地方。



不過，台積電的董事長張忠謀可是個特例。儘管已屆 86 歲，在其帶領之下，這家非家族性企業的經營團隊，表現卻極其出色，在國際間一直維持著無與倫比的強勁競爭力，股票也因此深受外資的青睞，買得滿滿的。今年的 1 月 19 日，其股價是以 255 元台幣的價位，再度地刷新歷史性的最高紀錄；並使之今年以來，已再創下 10% 以上的漲幅。



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