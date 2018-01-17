報告：虛擬貨幣新一輪駭客攻擊 原來又是北韓搞的

美國一份網路安全報告指出，虛擬貨幣的新一輪駭客攻擊所使用的惡意軟體，和北韓先前主使的兩起攻擊事件軟體相似，進一步證實北韓和虛擬貨幣盜竊案有關。

據傳北韓先前主使兩起駭客攻擊事件是指對對索尼影視娛樂的攻擊以及全球 WannaCry 病毒勒索事件。

美國網路安全公司 Recorded Future 發布的報告中指出，Lazarus 是一個和北韓政權有關聯的駭客組織，去年秋天起攻擊一家南韓虛擬貨幣交易所 Youbi，且被認為是上述的惡意軟體攻擊事件的幕後黑手。

目前 Lazarus 駭客組織可能仍處於活躍狀態，報告中指出，就在南北韓政府最近啟動談判的幾周內，針對虛擬貨幣用戶，以魚叉式網路釣魚 (spear-phishing) 方式盜取交易資料、散播病毒、或進行勒索要求以比特幣支付贖款。

該份報告指稱，在這場新的攻擊事件中，Lazarus 的駭客似乎鎖定一款被廣泛使用的韓國文字處理軟體的用戶和總部位於首爾的虛擬貨幣交易所，並試圖用偽造的交易所登錄界面來收集交易員的密碼。

據《華爾街日報》報導，Lazarus 的駭客還試圖發送惡意的文字處理文件，先是盜取南韓虛擬貨幣領域 2 位電腦科學的簡歷，再植入病毒後發送給虛擬貨幣相關領域的其他人。

比特幣近期利空有那些？

比特幣今年走勢震盪不安，除了交易所被駭事件時有所聞，各國也陸續加強監管。南韓財政部長金東袞周二表示，關閉虛擬貨幣交易所仍然是一種選項，強調非理性的投機活動，需要合理的監管；中國周二同時也發布對虛擬貨幣交易手機 APP 應用程式交易的限制。

此外，歐洲證券當局也批評比特幣的波動性，並發出預警，比特幣投資人要做好賠得血本無歸的準備。

虛擬貨幣周二遭到大血洗，根據 Coindesk 網站報價，比特幣一度崩跌逾 20%，有些交易所的報價甚至跌破 10000 美元。