美國民主黨和部份共和黨成員 反對再度啟動臨時支出法案

綜合外電報導，美國國會兩院在最後一刻依然在就支出法案進行協商，聯邦政府關門的可能性正在升溫。眾議院議長萊恩 (Paul Ryan) 週四表示，他有「信心」眾議院將通過法案，以避免政府關閉。不過，在萊恩表態後，眾議院民主黨人和一些共和黨人表示，他們將反對再度使用臨時支出法案。該法案將為政府提供資金，直至 2 月 16 日。目前，共和黨掌握參眾兩院。在眾議院，共和黨人可以憑藉多數地位通過開支法案，在參議院，共和黨人則需要至少 9 名民主黨人的支持。



週四下午，眾議院以 226-194 票批准眾議院辯論權宜性政府融資議案的規則，若該議案經過眾議院全體討論和表決通過、並獲得參議院批准，將意味著短期融資議案會被延長一個月，至 2 月 16 日。



然而，在避免聯邦政府關門的緊張談判中，美國總統川普 (Donald Trump) 又來添亂，他在美國當地時間週四早上透過推特發言竟然自稱「反對美國國會眾議院的臨時融資法案。」



川普在這條 Twitter 消息中寫道，「兒童醫療保險專案預算案 (CHIP) 應該成為一項長期解決方案的部分內容，而非一項 30 天的或是短期的延長預算案！」眾議院的臨時融資法案中包含將頗受歡迎的「兒童醫療保險專案預算案」延長六年的內容，共和黨領袖將此作為一種「甜頭」，目的是獲取他們需要的票數以通過臨時融資法案。



美國國會眾議院議長萊恩週四一早則對川普在推特的發言表現出輕描淡寫的態度。「我很肯定他的立場，他完全支持通過這項法案。」萊恩說，他指出在這條消息發布以後，他與川普有過對話。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』