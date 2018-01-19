美國上週首次申領失業救濟金減至22萬人 為45年來最低水準

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國最新一週首次申領失業救濟金人數降至 45 年來最低水準，預示勞動力市場在 2018 年將會持續熱絡。美國勞工部公布的數據顯示，截至 1 月 13 日止當週，首次申領失業救濟金人數由前一周的 26.1 萬人，向下減少 4.1 萬人，至 22 萬人，縮減人數創 2009 年 4 月以來最大。而申領人數則是創 1973 年 2 月、即 45 年以來最少。



此前彭博調訪經濟專家得出的預估中值為 24.9 萬人。



美國首次申領失業救濟金人數位在 30 萬人關卡以下已經很長一段時間，為 1970 年以來最長一波走勢。經濟專家普遍認為，申領人數低於 30 萬人反映就業狀況理想。



更能夠反映就業趨勢的四周移動平均數較前一周減少 6,250 人，至 244,500 人。



截至 1 月 6 日止當週，連續申領人數由前一週修正後的 187.6 萬人，向上增加 7.6 萬人，至 195.2 萬人，多過經濟專家估計的 190 萬人。



這項數據顯示，已經處在 2000 年以來最低點的 4.1% 的失業率可能會進一步下滑。



不過，需要注意的是，最新數據的報告期夾在含有假期，且往往較為波動的兩周期間。此外，發布預估數字的州較往常更多。



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