翻牆、VPN使用更困難 中國外企抱怨日常業務均受干擾

據英國《金融時報》報導，中國正在防堵「防火長城」的最後一個漏洞，大幅限制國外企業使用自設的 VPN，不過這也衝擊了這些公司的日常業務。

已有 5 家跨國公司和非營利組織向《金融時報》抱怨，近幾個月來無法正常連線國際網路，日常業務均受影響。一些公司指出，以往可以「翻牆」的軟體，包括 VPN，都遭到電信供應商的封鎖。部分公司表示，自身建立的虛擬專用網路被封，日常業務受到影響。

中國由於積極介入，阻礙民眾造訪 Facebook、Google 與 YouTube 等網站，遭 Freedom House 於去年 11 月評為網路自由度最差的國家。

中國工信部近日發出通知，在全國範圍內對互聯網接入服務市場開展清理規範工作，未經電信主管部門批准，不得自行建立或租用專線（包括虛擬專用網絡 VPN）開展跨境經營活動。這次清理活動將持續到今年 3 月 31 日。

政府提供了替代方案，力推跨國公司購買和使用官方批准的 VPN，但這些 VPN 要價昂貴，每月高達數萬美元，而且實際的通訊內容也受到官方監管。

上海 Control Risks 諮詢主管 Carly Ramsey 表示，近來封鎖的力度明顯加大，政府希望加強進出資訊的管控。此外，當國內出現重大的群眾運動或國際衝突時，他們希望能夠有效關閉資訊流通。

政府預定在 3 月底前，全面清理 VPN。去年蘋果也因這個原因，刪除中國 App Store 上 647 個 VPN 應用。有企業表示，現在員工使用 Sim 卡漫遊來訪問全球網路，即使這相當昂貴。