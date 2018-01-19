政治巷仔內》邱明玉／反制M503民航局懲罰誰？

傍晚接到一些台商朋友氣呼呼的簡訊，破口大罵「這個政府真的沒救了」、「現在是嫌台商票太多就對了」，正在一頭霧水的當下，看到新聞連結，「我民航局表示，今已暫時不審核通過東方航空、廈門航空申請的 2018 兩岸春節加班機 176 班，估計最多有 5 萬人次受影響。」恍然大悟，民航局的這項舉措，原來是懲罰到自己人。

現在陸客來台大幅縮水，民航局在春節期間祭出卡班，機票訂不到，陸客頂多不來，反正本來就沒再來了，而影響最大的莫過於台商和台幹了，試想，若真如媒體所估算，5 萬人次影響，影響到的卻是 5 萬個家庭，無法在春節團圓，這筆帳難道不會算在政府身上嗎？

妙的是，什麼時候不卡班，偏偏選在春節卡班，春節是大家最重視的年節，也是一家和樂團圓的節日，多少人努力赴對岸打拚一整年，忍受離鄉背景的孤寂與辛苦，等的就是春節回家團聚，看看好久不見的親人，現在在春節前一個月，公布這樣的惡耗，搞到回家一位難求，請問這樣的政策，到底是在報復誰？

當然有的人會說，沒有東方航空、廈門航空，去坐別的航空公司的不行嗎？民航局也說，會請陸籍的其他航空公司增班，甚至還有人說，可以到香港、澳門轉機，但別忘了，民航局的宗旨是提供便捷的運輸，好端端的去卡春節的班，造成民眾不便，請問這又是懲罰到誰？

此外，這跟之前的台韓斷航也大不相同，台灣赴韓國工作的人畢竟沒那麼多，最多衝擊到旅遊業，不像台商、台幹數以百萬計的人是赴對岸工作，要逼迫他們因而放棄對岸工作，當然不可能，最慘的結果，就是春節待在對岸，乾脆不回家了，等於是逼他們「投共」，請問這是便宜到了誰？

民航局出此下策，說穿了就是要反制大陸片面啟用 M503 北向航路，及 W121、W122、W123 航路，重點是此舉對對岸來說可能不痛不癢，若大陸也採取報復行動，明年可以不簽台灣航空公司班表，甚至也對台灣航空公司採取減班手段，好不容易經營起來的兩岸直航，因為政治力干擾受到影響，不僅再度重創旅遊業，台灣從香港分食搶來的直航大餅，也可能再度拱手讓人，請問這是誰所樂見的？

蔡政府上任後，兩岸政策從「維持現狀」、「三新」、到「新三不」，說難聽點，幾乎都是在狗吠火車，陸客持續不來，共機照樣繞台，連軍艦都來了，我方要提出制裁手段不是不行，但得要別人有感的，而不是像這樣，對方既不痛不癢，打到的還是自己人，如同台商所幹譙的「真的白癡的可以！」

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』