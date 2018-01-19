【復牌】中國天然氣(00931-HK)夥中海石油氣電拓清潔能源業務

中國天然氣(00931-HK)公布，與中海油集團全資子公司中海石油氣電集團貿易分公司訂立合作協議，雙方利用天然氣全產業鏈協同效應，共同推動清潔能源事業發展。同時，公司與中海信託股份訂立認購協議，認購1億人民幣的信託產品作為合作協議的履約保證金。投資期限三年，預計每年回報5.5%。股份今日復牌。

與中海石油氣電集團有限責任公司貿易分公司合作協議的資料：中海石油氣電集團有限責任公司貿易分公司提供氣源保障及獨家供應權、集團提供相關業務協同。集團須根據合作協議簽署長期照付不議合同，并提供履約保證金；且有義務將現有及規劃建設的CNG/LNG加氣站、LNG點供項目、LNG杜瓦瓶充裝項目、熱電聯產╱分散式能源項目全部使用中海石油氣電集團有限責任公司貿易分公司的氣源。

中海石油氣電集團有限責任公司貿易分公司享有不溢價的合作優先選擇權，參股及股權投資在集團現在或未來投資的基礎設施、終端、物流運輸、杜瓦瓶分裝項目。雙方將選取優質項目商討以多種形式進行合作；利用各自優勢開展在海、鐵、水、陸多式聯運方面通過參股或獨家供應或其他形式的項目合作。

集團對中海石油氣電集團有限責任公司貿易分公司共享終端用戶信息，最終將相關信息納入中海石油氣電集團有限責任公司貿易分公司華東運營中心進行統一管理。

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