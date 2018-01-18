【港股解碼】搶跑“手機解禁”競速賽，東航股價何時起飛？

從昨天開始刷爆朋友圈的，最火熱討論的一個話題便是：“飛機上可以用手機了！”隨著個人智能電子設備和互聯網的普及，網絡已經成爲重要的社交平台，也就促使對空中互聯網體驗及使用便攜式電子設備（PED）需求越來越強烈。千呼萬喚始出來的手機解禁，立刻宣布“落地細則”的東航(00670-HK)(600115-CN)亦成爲萬衆矚目的焦點。

東航率先搶跑

可以在飛機上手機看視頻、拍照甚至在搭載了WIFI的航班上看視頻、浏覽新聞、刷微博、發美美的朋友圈，同時再也不會錯過緊急的工作郵件，還可以嘗試網上購物支付等等一系列功能，想想還是有點小激動的。

2018年1月16日，民航局發布《機上便攜式電子設備（PED）使用評估指南》，認爲開放機上PED使用的條件已基本成熟。如需要，合格證持有人對特定便攜式電子設備使用情況驗證後決定是否開放使用。政策一出，東航率先搶跑，第一個宣布自1月18日起東航旅客可在飛行全程中使用具有飛行模式的小型PED。在東航之後，海航(600221-CN)和春秋航空(601021-CN)也陸續表態“手機解禁”。

不過，可以使用手機不代表爲所欲爲，而是有條件的使用。東航亦規定，在飛機滑行、起飛、下降和著陸等飛行關鍵階段，移動電話、電子書等小型PED設備不允許連接耳機、充電線等配件。此外，超過規定尺寸的便攜式電腦、PAD等大型PED設備僅可在飛機巡航階段使用，在飛機滑行、起飛、下降和著陸等飛行關鍵階段禁止使用。而助聽器、心髒起搏器以及其他不影響飛機導航和通訊系統的用于維持生命的電子設備和裝置可全程使用。

此外，東航還明確規定，在低能見度飛行階段等特殊情況下，或當飛行機組發現存在電子幹擾並懷疑該幹擾來自機上人員使用的便攜式電子設備時，有權要求關閉這些便攜式電子設備，旅客應聽從指令關閉所有PED設備電源，並安全存放PED設備。

中國三大航空公司主宰著各自的區域城市，中國國航(00753-HK)占據首都北京，東方航空在上海金融中心占據主導地位，南方航空(01055-HK)則在出口門戶廣州占據優勢地位。

2017年伊始，民航的混改潮襲來，東航自然也不例外。而在2018剛剛開年便有了答案，1月2日，公司宣布控股股東完成改制並更名爲中國東方航空集團有限公司。從東航往年業績來看，自2014年以來營收連續幾年只錄得些微增長，純利方面在2016年度卻略有下滑，營業開支卻有所上升，營運能力穩定卻難以實現高速增長。不過東航在2017年內也幹了不少大事情，攜手平安混改不說，還與阿裏在多領域合作，不知在今後在東航搭載空中網絡時，是否能夠看見阿裏的影子呢？

在供給側改革影響下，民航行業競爭結構開始發生改變，而2018年伊始國家發改委、民航局發布《關于進一步推進民航國內航空旅客運輸價格改革有關問題的通知》，進一步放寬了市場調節價航線的範圍，並對每航季調整航線數量以及票價漲幅做了相關規定。航線放開力度的增加進一步促進航線市場化定價，除東航之外還有擁有較多時刻資源的國航和南航在同台競技，市場化對于東航來說有利有弊。搶在國航和南航之前，率先開通空中WIFI，東航到底在下怎樣的一盤大棋？

東航海航角力

坐飛機和玩手機，從“誰坐誰知道”的二者不可兼得，到“飛行模式”真正成爲飛行模式，也見證了科技的不斷進步。雖說東航是第一個宣布可以使用PED的航空公司，動作上卻稍晚一步于海航。昨日21：10，海南航空總裁孫劍鋒執飛的中國民航曆史上便攜式電子設備開放第一班航班由海口至北京的HU7781順利起飛。

站在企業的角度來看，手機解禁也催生出空中WIFI的巨大市場。三大通訊運營商在內的多家公司早已布局機載WI-FI産業。據了解，目前東航和海航的飛機上使用WIFI上網暫時是不向旅客收取任何費用，但這項服務並不是“長期免費”，日後或有收費的可能性。這會不會促成航空公司于三大通訊運營商的合作呢？

東航又爲何一定要搶占這個“手機解禁”第一的先機？在如今航空市場競爭異常激烈的情況下，政策解禁到落地實施還是存在一定的時間性。因此，在目前航空系統運作更偏向市場化的現在，誰能夠率先拔得頭籌，自然也會爲公司帶來更多的流量。除此之外，手機解禁事關用戶體驗，在重視服務的航空行業中是一件大事，在價格戰的背後，拼服務，也拼細節。繼海航之後，東航昨日的不少零點航班的旅客亦享受了一次“不關機”旅程。

這一科技革新卻並未給東航今日帶來好運氣，東航H股今日早盤衝高，後回落走低，收盤時微跌0.32%至6.28港元。據了解，2018年春運民航預計運輸旅客達6500萬人次，按年增約10%左右，繼續保持高增長態勢。春運大潮自2月1日拉開帷幕，或許爲了新鮮，或許爲了便捷，或多或少會有不少旅客爲了體驗一把“萬米高空玩手機”選擇東航出行，不得不說“手機解禁”時機亦是恰到好處。不過東航自2017年以來利好頻頻一升再升，科技革新亦還在繼續，未來走勢還得慢慢來。

作者：朱亦丹

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