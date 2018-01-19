聯準會三號人物：支持重審2%通膨目標 暗示三月可能升息

摘要： 聯準會三號人物，紐約聯儲主席杜德利表示，聯準會應該重新審核其 2% 的通膨目標，作為評估抵抗下一輪經濟衰退工具的一部分。他認為聯準會應該考慮採取 1.5% 至 2.5% 的通膨區間目標，目前經濟過熱而不是經濟衰退才是更大的擔憂。杜德利預計聯準會今年會升息三次或者更多，並暗示三月可能升息。

* 本文來自華爾街見聞（微信 ID：wallstreetcn），編輯方芳。更多精彩資訊請登陸 wallstreetcn.com，或下載華爾街見聞 APP。*

聯準會三號人物，紐約聯儲主席杜德利接受金融時報採訪時表示，聯準會應該重新審核其 2% 的通膨目標，作為評估抵抗下一輪經濟衰退工具的一部分。通膨率一向是葉倫領導下聯準會制定財政政策時考量的最重要的指標。

杜德利認為應該把今年央行的經濟管理方式提上日程，這是「謹慎的貨幣政策決策」。但杜德利強調，他這麼說，並非因為自己擔憂美國經濟會馬上進入衰退。

年初不少聯儲官員提出應該重新審核 2% 的通膨目標，前聯準會主席柏南奇也不例外。該目標是柏南奇在 2012 年提出的。柏南奇認為，央行應該重新審查基本框架，因為低利率還將持續一段時間，而如果新一輪經濟衰退到來，聯準會將沒有太大的空間來刺激經濟的發展。

經濟學家們也擔心下一次衰退來臨時，央行可能沒有足夠的武器應對，而且美國通膨率長期無法達到 2%，也令這個目標顯得不太有效。

近期不少人提出央行應該用一個固定的物價水平，比方說 2% 的年增長率，來作為通膨目標。對此，杜德利認為值得考慮。

他建議聯儲應該考慮採取 1.5% 至 2.5% 的通膨區間目標，或者採取基於物價水平的軟性版本，在這個版本下，讓通膨中長期內達到 2% 的目標。

杜德利反對有人提出的將通膨目標從 2% 提高到 4%。理論上來講，此舉將導致更高的利率和更多降息空間，但是杜德利認為如此高的目標可能會違背國會對聯準會追求價格穩定的要求。

杜德利在採訪中表達了對美國經濟的樂觀態度。他認為目前勞動力市場和通膨率都處於 50 年來最佳水平，美國經濟不會因為股市的逆轉下跌而受到重創。他指出，在共和黨減稅政策對經濟的刺激作用下，經濟過熱應該是更大的擔憂：

風險的平衡［正在］從通膨過低轉向經濟過熱。

杜德利認為，減稅刺激措施增加了 2019 年或 2020 年發生經濟過熱的風險，因為通膨率不會停止在 2%，2.1% 或者 2.2%。這將迫使聯準會更大力度的踩剎車。他表示，從歷史上看，聯準會在失業率過低的情況下，使經濟軟着陸的能力「低下」。

對於聯準會今年升息次數，杜德利表示，相信聯準會應該會升息三次或者更多。他說道，隨著工資和通貨膨脹的加速，「聯準會的貨幣緊縮政策可能需要加快」，三月進行下一次升息並「不是一個不合理的假設」。

『新聞來源／華爾街見聞』