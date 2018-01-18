退不了燒的搶買潮 全球最大酒商面臨酒量供不應的因應之道

位於貴州省的茅台鎮，人口不過 10 萬，卻號稱是「天下第一酒鎮」，走在路上可以聞到時而飄來的白酒醬香味，不過，你會發現，在這個號稱酒鎮的店家中，卻很難買到茅台酒，隨著的購買狂潮及庫存短缺下，茅台缺貨的情形還會擴大。

茅台酒到底有多火熱？

貴州茅台的經銷商每瓶飛天茅台進貨價是 969 人民幣，建議售價上限為 1499 元人民幣，中間存在 530 元人民幣的價差，但即使這樣，在電商網站上還是經常處於缺貨狀態；甚至在京東購物網站上，一瓶 80 年上市的茅台酒，售價竟然高達 196888 元人民幣。

中國酒客喜歡茅台複雜的風味和純度，但其特殊的製造工藝也限制了產量，用於釀造的穀物必須來自茅台鎮，且釀期至少需要 4 年才能出售。隨著貴州茅台在市場上缺貨，使得對手五糧液開始乘機擴大業務。

酒量不足的因應之道

對於茅台董事長袁仁國來說，茅台的酒量不足，在市面上賣到缺貨，但又要維持業績成長，是營運的一大課題，去年 12 月時曾表示，因應策略之一是推出更多利用茅台品牌的超高端訂製產品。

例如為澳門經銷商量身訂做的「抗戰勝利 70 年」限量牌的紀念款茅台酒，售價要 6000 元港幣，同樣的酒，不同的酒瓶，在貴州茅台公司網站的標價卻只要 1999 元人民幣。

貴州茅台預估今年銷量雖維持不變，但透過這種「換瓶不換酒」的限量版高價策略，將可維持營收成長。該公司預估 2017 年的營收將超過 600 億元人民幣，2018 年將成長 10% 以上。

產量最多只能再增 53%

儘管貴州茅台也嘗試增加產量，但受限於該鎮的種穀土地，每年最多生產 6 萬公噸的白酒，而去年貴州茅台的產量是 39313 噸，也就是說產量擴張潛在的極限最多再成長 53％。

Sanford C. Bernstein 的分析師預估，茅台將在未來 3-5 年內限制供應量成為每年 4％，以便能夠持續銷售茅台飛天，而不會耗盡太多商店老酒。

Bernstein 預估 2017 年飛天茅台的供應量提高了 38％，但要想持續這種消耗速度是不可能的。

去年 12 月宣布漲價 18%

面對生產限制，保持收入增長的最簡單方法當然是提高價格，貴州茅台在去年 12 月宣布漲價 18％，股價跟著上漲超過 8％，最新市值已來到 9427 億元人民幣 (約 1450 億美元) ，躍居全球最大酒商。

不過，北京當局對高檔白酒的價格進行限制，而且身為國有企業，貴州茅台也有一定的公共精神，所以過分依賴漲價也是不可行的。該公司表示，已經要求相關公司保持價格穩定，並要求零售商不可囤積。

另一方面，貴州茅台也計畫以超過 690 億元人民幣的巨額資金，透過保險和資產管理子公司擴大公司的金融業務；旗下的三家業務、部門也將推動上市，分別是電子商務業務、農業部門和旗下的習酒。

去年，高盛集團 14 度調升貴州茅台的股票目標價，彭博社數據匯編也顯示，目前有 26 位分析師給予「買進」評等，3 位給予「持有」評等，沒有賣出建議。