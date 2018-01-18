【港股解碼】人人網：已乘仙鶴去 未來猶可追？

人人網區塊鏈項目泡湯股價大跌 遭監管約談

1月2日，人人公司發布的RRCoin白皮書顯示，人人公司將爲社交網絡提供一個開源的區塊鏈平台——人人坊，並會成立RRCoin基金會。

用戶、PGC（專業生産內容）、開發人員、廣告主、平台方等均可在系統內獲得或支付RRCoin。人人幣共有10億枚，且計劃將其中40%將用于私募，25%用于RR Coin基金，15%的代幣給予市場運營和研發團隊，還有20%的代幣用于社區商務合作。

人人網的股價在兩天的時間裏暴漲了80%，然而，僅僅幾日之後即開啓“過山車”模式，股價跳水，有消息稱，1月7日晚，監管部門已經約談了人人網，RRcoin項目已經確定翻車，目前私募正在通知退幣。

圖爲人人網近日股價表現圖源：東方財富

曾經做社交起家，被譽爲“中國的Facebook”的人人網，怎麽會又和區塊鏈技術沾上聯系？這些年，人人網都在做什麽？

迄今每次轉型都是在下坡

實際上，自2011年5月在紐交所IPO至今，人人網已經經曆了多次轉型，不約而同的是，除了做社交業務那幾年風光無限以外，人人網進行的另外幾次轉型都很難再吸引大批用戶，可以說，至今的每次轉型，都是在下坡。

2012年，國內的移動互聯網步入高速發展期，微信、微博等社交平台實現了快速的用戶增長，曾經校內網的地盤被一一蠶食。

2014年開始，人人網開始了追風的熱潮，這股熱風中，人人網打的第一仗是校園貸——“人人分期”，社交平台一下子變成了個大學生分期購物平台，一方面，校園貸市場常常有很多負面報道，一些非法校園貸幾乎讓這個行業戴上了“高利貸”的帽子，導致行業烏煙瘴氣，另一方面，在合規的校園貸領域，人人分期也面臨著微信、支付寶等更加強大的競爭。

在校園貸的場地中節節敗退之後，2016年，人人網投身了網紅經濟的大潮，從直播到短視頻，人人網的首屏在不斷切換，雖然其直播業務獲得了一定的增長，2016年三季度，人人網的廣告和互聯網增值服務完成了31%的增長，但大部分用戶們還沒反應過來的時候，2017年初，直播行業進入寒冬，根據易觀千帆的數據，人人直播的月活躍用戶從2017年2月份的110萬人，暴跌至年底的18.62萬。網紅經濟，歸根到底是片浮雲。鬥魚、快手等作爲風靡流行的新競爭者，吸粉無數，自然也不會拱手讓出市場。

圖爲2016年底，泛娛樂直播用戶月度活躍規模迎來增長拐點，由正轉負圖源：艾瑞咨詢《2017年中國泛娛樂直播平台發展盤點報告》

接下來人人公司看上的，就是前文提到的區塊鏈了，先一輪股價暴漲，後一輪股價暴跌，證明了，一味的跟風和從衆，不代表穩賺不賠。

回頭看，從“因爲真實，所以精彩”，到如今的區塊鏈項目翻車，人人網的市值從高處的94億美元縮水到目前的不到十分之一，令人不免有“氣數已如仙鶴去”的感歎。每個時代都有每個時代的投資機遇，未來是否猶可追不得而知，相比追逐風口，打好情懷牌、坐穩一片江山或許同樣重要。

文：三峰

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