德國2017年經常帳盈餘2870億美元 連兩年位居全球最高

路透社報導，位於慕尼黑的智庫 Ifo 週二表示，德國 2017 年經常帳盈餘為全球最高，但這份創紀錄高點的數據有可能再次引發對德國經濟和財政政策的批評。國際貨幣基金組織 (IMF) 和歐盟執委會多年來一直在敦促德國提高內需和進口，以降低全球經濟失衡並推動包括歐元區在內的全球經濟成長。



Ifo 稱德國 2017 年經常帳盈餘為 2870 億美元，連續第二年創全球最高，其次是日本的 2030 億美元。



美國總統川普曾批評德國在縮減對美國貿易順差方面做得太少，譴責德國的貿易政策「非常差」。德國總理梅克爾則回擊稱，民間消費才是德國成長的主要推動力。



梅克爾還指出，德國盈餘主要是全球市場上供需因素相互作用的結果，德國政府對歐元匯率和能源價格等其他重要因素方面的影響力有限。



中國 2017 年經常帳盈餘為 1350 億美元，不到德國的一半，名次降至第三。



2017 年德國經常帳盈餘佔經濟總產出的比重降至 7.8%，低於 2016 年的 8.3%。



Ifo 經濟學家 Christian Grimme 稱：「貿易商品是德國經常帳盈餘的主要原因，主要推動力則是歐盟和美國需求旺盛。」



去年前 11 個月，德國商品貿易順差為 2490 億歐元，因出口持續超過進口。



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