【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

台指期與大盤呈現正價差後，漲幅開始收斂！

大盤屢創新高，指數來到歷年次高 11086，由於 1/18 台積電將召開法說會，在法人看好其後勢之下，也帶動其集團公司買盤，除了 2330 台積電走強以外，5347 世界與 3374 精材也有買盤，而封測的 2311 日月光也跟著出現上漲，近日觀察重點在台積電法說會的內容為何。

中國銅箔基板（CCL）廠商陸續調高報價，為反映材料成本提升，銅箔基板廠商台光電（2383）、聯茂等，也傳出有望在今年首季調漲報價約 3% 至 5%。由於首季為傳統淡季，台光電等逆勢漲價，受市場矚目。

2409 友達與 3481 群創將分別在 2/7 與 2/9 舉行法說會，儘管近期面板報價仍疲弱，但在利基型領域仍持續傳來佳績，日前在美國消費性電子展頻傳喜訊，吸引買盤提前進場押寶法說會行情，近期攻勢漸增中，由於漲幅乖離不大，可持續追蹤觀察。

◆今日盤面焦點:

以中小型股為主的櫃買市場走勢也是開高震盪漲幅收斂，線上遊戲及文創類股成為撐盤要角，終場上漲 0.65 點，以 153.02 點作收，成交值擴大到 483.06 億元。

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是半導體類股，漲幅達 2.3%，紡纖漲幅也超過 1%，電子零組件、觀光、貿易百貨、食品、電腦設備、油電燃氣、其他電子、汽車、其他類、化學、電子通路等也均收紅。

至於下跌類股則有玻陶、水泥、建材營造、通信網路、造紙、橡膠、光電、電器電纜、資訊服務、生醫、電機機械、鋼鐵、航運、金融、化學生醫、塑膠等也均收黑。

台積電今天成為指數護盤重點股，盤中一度大漲 8 元，推升股價衝上 250 元，再創歷史新高，也推升指數衝過 11100 點，再以 11122 點創下 27 年半來新高。台積電走高也推升集團股創意上漲逾 3%。

至於鴻海及大立光也維持在平盤附近，其中鴻海持續守穩在月線之上，大立光雖然一度衝上 4000 元大關，但是仍無力守穩，所幸還是以小紅作收。

另外金融股也持續穩盤，包括國票金、新光金、開發金、台新金、合庫金等也收紅。