鷹君羅家爭產案 羅老太身邊菲傭被指竊聽

鷹君羅家爭產案又有戲劇性發展，關鍵人物羅老太的身邊菲傭，被指竊聽羅老太每天的對話!

羅老太公關發言人表示，在羅老太身邊工作10多年的菲傭剛剛被發現一直在偷偷錄音，把羅老太與家人或朋友的日常對話偷偷錄下來，令羅老太感到非常震驚和憤怒。而更加令人震驚和離譜的是，這個菲傭竟然成為匯豐的證人。

上周三，這個菲傭在知道證人名單即將公開前突然向羅老太辭職，她當時寧願補錢也要即時離開，但是羅老太沒有收她的錢就讓她走了。之後，羅老太就見到這個菲傭的名字竟然出現在匯豐的證人名單上，除了憤怒和震驚外，羅老太更加覺得非常害怕和完全失去安全感。當日離家到酒店居住就是因為沒有安全感，想不到現在還是被身邊人每天監視和錄音，事情真的是越來越離譜，簡直令人難以置信。

究竟一個不懂中文的菲傭為什麼要偷偷錄音，背後的原因是什麼？到底是誰指使這個菲傭？這個菲傭有否收取誰人多少利益而作出這種非法和違背良心的行為？錄音的內容是否真實？

發言人稱，可憐的羅老太先是遭遇到兒子的忤逆，然後幫襯30多年的匯豐又背信棄義，現在又被身邊10多年的菲傭出賣。希望最後法庭會主持公道，將壞人繩之於法。

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