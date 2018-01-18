台灣今年有錢人多1% 資產逾3千萬有近32萬人

中信銀與誠聯合會計師事務所今 (18) 日共同發表「臺灣高資產客群財富報告」指出，今 (2018) 年臺灣資產達 3 千萬以上的客群，預計將成長至 31.7 萬人，年增逾 1%，資產規模有望突破 18 兆元。

中信銀行個人金融執行長李玉秋表示，根據「臺灣高資產客群財富報告」調查顯示，高資產客群資產配置上，儘管全球政經局勢動盪，近 3 年臺灣高資產客群持有海外投資配置的人數占比，仍呈現上升趨勢，顯示海外投資為該客群資產配置重要一環。

其中針對海外投資區域部分，調查發現，高資產客群往中國、美國的投資熱潮退燒，資金普遍轉向印度、東南亞等新興市場，並加碼海外債券與投資性房地產配置比例。

此外，調查也發現，有 67% 高資產客群將在 3 年內啟動傳承計畫，56% 客戶表示會採取財富管理機構所提供的理財建議，尤其是在「財產移轉規劃與諮詢」、「稅務、會計、法律諮詢」與「家庭財富擴張與投資」等層面的建議。

針對稅務部分，資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏建議，高資產客群可從稅務和非稅務兩面向進行思考，稅務面可將全球化投資產生之稅務問題納入考量；非稅務面向則可以思考如何運用家族信託，達成給予及掌控的效果。